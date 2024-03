Cameroun: Boissons du Cameroun se dote d'une nouvelle chaine de production à Yaoundé

Présidée par le premier ministre chef du gouvernement en présence du Directeur General de Boissons du Cameroun, La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle ligne de production aura lieu le 21 Mars 2024 à Yaoundé.

D'une capacité d'embouteillages de 35 000 Bouteilles/h, cette nouvelle chaine vient répondre aux exigences de modernité et d'innovation. Cette extension de l'usine de Yaoundé avec cette nouvelle ligne de production et d'embouteillage est une étape du plan d'investissement sur 5 ans annoncé en Décembre 2022 par Stéphane DESCAZEAUD, Directeur Général de Boissons du Cameroun.

Avec pour objectifs de renforcer les capacités de production des usines de Boissons du Cameroun, d'accompagner le développement du marché des boissons qui est en constante croissance, de compléter et élargir la gamme avec l'intégration des marques Guinness. Mais aussi à la demande sans cesse croissante du marché.

Il s'agit surtout de Doter l'entreprise d'un outil de production performant et moderne. Remettre en état de bon fonctionnement les installations, Améliorer la capacité de production de l'entreprise afin de répondre aux besoins du marché et les exigences et normes environnementales.

Pour le Directeur General de Boissons du Cameroun « Il s'agit d'un événement hautement important qui vient renforcer la mission agro-industrielle de Boissons du Cameroun de procurer du bien-être et promouvoir le développement du Cameroun ».

Boissons du Cameroun c'est :

- 04 grandes zones commerciales qui couvrent les 10 régions du Cameroun - 41 Centres de distribution et centres logistiques - 06 salles à brasser -10 usines de fabrication et conditionnement de boissons hygiéniques - 20 chaînes de production et d'embouteillage - 40 marques et 111 références de produits fabriquées et commercialisées - + de 1 000 véhicules de transport - 90% de déchets solides recyclés - 5 STEP. Son système de management répond de façon globale aux exigences des référentiels ISO 9001 :2015. La SABC est certifiée FSSC 22000 et NC.