Tunisie: Hédi Triki, 14 ans et pianiste - Une fierté

Hédi a remporté le troisième prix du prestigieux concours London International Chopin Compétition et un prix de distinction pour son interprétation du Nocturne en ré bémol majeur.

Hédi Triki est un jeune Tunisien de 14 ans, pianiste de grand talent. Il aime jouer le répertoire baroque, classique, romantique et moderne, mais a un penchant particulier pour Chopin : c'est une forme de filiation musicale : son professeure, la célèbre pianiste vénézuélienne Clara Rodriguez, est l'élève de Phyllis Sellick, qui a étudié avec Isidor Phillipp, lui-même élève de Georges Mathias, le pianiste compositeur français qui fut l'élève de Frédéric Chopin.

Le 5 mars dernier, Hédi a remporté le troisième prix du prestigieux concours London International Chopin Compétition et un prix de distinction pour son interprétation du Nocturne en ré bémol majeur. C'est la deuxième année consécutive qu'il atteint les épreuves finales de ce concours international pour jeunes pianistes qui compte des centaines de participants venus du monde entier (Pologne, Italie, Etats-Unis, Chine, Australie, France, Viêt Nam, Espagne, Angleterre, Japon, etc.)

Hédi Triki a présenté un programme de grande qualité pour les épreuves de qualification, de la demi-finale et de la finale, comprenant la Nocturne en do mineur, l'Étude en la majeur, la Valse en mi b majeur, la Nocturne en ré majeur, l'Étude en do# mineur, la Mazurka en do majeur et l'Étude en fa mineur. Il a été particulièrement félicité par le jury pour son sens artistique et sa créativité exceptionnels. Le jury, de très haut niveau, était composé de 7 professeurs de renommée internationale et experts de Chopin : Vanessa Latarche, Murray McLachlan, Piotr Paleczny, Rose Cholomondley, Deniz Gelenbe, Jianing Kong et Artur Haftman.

%

Hédi, lycéen, vit à Londres avec ses parents.

Il est très attaché à la Tunisie où il passe toutes ses vacances scolaires ; là il prend plaisir à prendre des cours complémentaires avec le pianiste tunisien Bassem Makni. Hédi n'a que 14 ans et compte déjà un large répertoire pianistique. Il est habitué à donner des performances de haut niveau, y compris des récitals en solo. Il a commencé son parcours musical à l'âge de 5 ans en étudiant le piano avec Lexy Oliver au London Youth Conservatoire. À l'âge de 10 ans, il a poursuivi ses études avec Clara Rodriguez et a été admis au prestigieux Royal College of Music, l'institution la mieux classée au monde dans le domaine de la musique. Il en est aujourd'hui à sa quatrième année d'études en tant qu' élève de Clara, avec laquelle il s'épanouit et est sur la voie de devenir un pianiste et un interprète accompli.

Clara, son professeur et mentor, garde un excellent souvenir de la Tunisie, où elle était venue jouer un concerto de Mozart au Théâtre municipal de Tunis. Hédi étudie aussi la composition et joue également dans un trio pour piano. En plus du piano, il joue aussi du violoncelle et est premier violoncelliste dans l'orchestre symphonique de son lycée.