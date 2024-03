Ile Maurice: AHL affiche sa santé financière malgré les turbulences à MK

Avec un chiffre d'affaires de Rs 20,6 milliards déjà engrangé pour le premier semestre se terminant au 31 décembre 2023, Airport Holdings Ltd (AHL) devrait logiquement maintenir sa troisième place au classement du Top 100 Companies 2023 au terme de son année financière, en juin 2024. Or, le principal challenge d'AHL est de pouvoir dépasser son principal rival qu'est le groupe Ciel, classé deuxième position l'année dernière avec un chiffre d'affaires de Rs 35,4 milliards.

Pour y parvenir, le conglomérat d'État qui opère 22 subsidiaires, dont principalement Air Mauritius (MK), Airports of Mauritius (AML), Airports of Rodrigues, Mauritius Duty Free Paradise et Cotton Bay Hotel, entre autres, doit doubler ses revenus pour dépasser largement la barre de Rs 35 milliards. Il a encore un nouveau semestre pour le réaliser.

On le saura à l'issue de son bilan financier 2023-24. En juin 2023, il avait affiché un chiffre d'affaires totalisant Rs 33,4 milliards. Avec des profits de Rs 2 milliards pour les six mois contre Rs 1,4 milliard pour la même période en 2022, AHL puise une grande partie de son profit de ses services aéroportuaires par le biais d'AML, qui y a contribué Rs 993 millions, alors que le service d'aviation, donc principalement MK, a rapporté Rs 838 millions. En revanche, les revenus engrangés par la compagnie aérienne nationale ont été les plus conséquents, soit Rs 16 milliards de juillet à décembre 2023, par rapport à ceux d'AML, qui se sont élevés à plus de Rs 2 milliards. Avant la consolidation des chiffres d'AML au sein d'AHL, la société aéroportuaire avait réalisé un chiffre d'affaires de Rs 4,3 milliards en 2021 et de Rs 5,4 milliards le mois suivant.

Incorporée en août 2021, AHL a comme principaux actionnaires l'État, détenant 51 % du capital, et le reste revenant à Mauritius Investment Corporation, qui avait injecté Rs 25 milliards fin 2021 en contrepartie d'une participation au sein de son actionnariat. Le conglomérat a comme chairman Premode Neerunjun, secrétaire au cabinet et chef de la fonction publique, alors que le Chief Executive Officer est Ken Arian.