Sénégal: Soutien à l'innovation et l'entreprenariat - Orange ouvre les inscriptions pour la 14ème édition du Poesam

Ce lundi 18 mars 2024 marque le début des inscriptions à la 14ème édition du Prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (Poesam). Selon un communiqué de presse, jusqu'au 26 mai 2024, les candidats des 17 pays dans lesquels Orange (www.Orange.com [3]) est présent, pourront candidater en déposant leurs projets sur le site https://apo-opa.co/4ciZu9K.

Depuis 2011, le Poesam récompense les projets innovants de startups, qui exploitent et développent de nouvelles technologies pour un impact sociétal positif dans des domaines comme l'éducation, la santé, le e-commerce, l'agriculture ou l'environnement.

Opérateur engagé, Orange souhaite à travers ce prix, contribuer au développement socioéconomique, soutenir l'innovation sociale et environnementale et encourager l'entrepreneuriat.

Le concours se déroule en deux étapes. Il y a la phase nationale, qui débute par un appel à candidatures se déroulant entre mars et mai 2024 dans les 17 pays de présence d'orange en afrique et au moyen-orient. Elle se termine par la désignation des lauréats nationaux par un jury composé d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de représentants d'Orange.

Il y a aussi la phase internationale dans laquelle chaque pays est représenté par les projets portés par ses 3 lauréats et les projets concourant au prix féminin international. Les projets sont d'abord évalués par un comité composé de salariés du groupe orange. A l'issue de ces évaluations, précise-t-on, 10 finalistes seront désignés pour le Grand Prix international et 5 pour le Prix féminin international.

Un jury final composé de personnalités emblématiques des mondes de la tech et de l'entrepreneuriat en Afrique et au Moyen-Orient aura ensuite la responsabilité, en octobre 2024, de désigner parmi les 15 projets sélectionnés par les salariés du Groupe Orange, les 3 lauréats du grand prix international, ainsi que la lauréate du prix féminin international du poesam.

Les lauréat-e-s seront récompensé-e-s à hauteur de :

* 25 000€ pour le 1er lauréat ;

* 15 000€ pour le 2ème lauréat ;

* 10 000€ pour le 3ème lauréat ;

* 20 000 € pour la lauréate du prix féminin international ;

Depuis le lancement du Poesam en 2011, ajoute la même source, Orange a reçu plus de 13 000 candidatures, récompensé à hauteur d'environ 700 000€ plus d'une cinquantaine de lauréats et assuré un accompagnement pour le renforcement de leurs capacités à une centaine d'entrepreneurs.

Les lauréats du Poesam bénéficieront, en sus du soutien financier, d'un accompagnement au sein des Orange Digital Centers de leurs Pays respectifs.