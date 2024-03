Algérie: Arkab reçoit des députés de la wilaya de Chlef

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la circonscription électorale de Chlef pour s'enquérir de leurs préoccupations en matière d'énergie, notamment en lien avec le raccordement énergétique et la relance d'investissements dans le domaine minier, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, M. Arkab a écouté les préoccupations transmises par les députés Ahmed Sadok, Omar Maamar, Bekhaoua Djilali, Belkella Smain, Benyoucef Salah, Boudjelthia Nassir et Cherid Madjid "en matière d'énergie et de mines, liées notamment au raccordement énergétique (gaz et électricité) des nouvelles agglomérations rurales et des exploitations agricoles, mais aussi l'étude de la possibilité d'étendre les réseaux électrique et gazier de certaines régions de la wilaya", note le communiqué.

Il a également été question d"'examiner la possibilité du transfert du Centre de stockage de carburant relevant de la société Naftal dans la wilaya et de doter les zones isolées de stations-service mobiles, outre la réhabilitation de certaines stations multiservices", selon la même source.

Le dossier des projets d'investissement relevant du secteur dans la wilaya, a été également évoqué, à l'instar des projets miniers et la relance de certains de ces projets, en plus du dossier du recrutement dans les établissements du secteur dans la wilaya de Chlef.

Au terme de la rencontre, le ministre a fourni des explications sur l'ensemble des préoccupations des députés, indiquant que toutes les propositions sont prises en compte, et qu'elles seront examinées et traitées, pour prendre ensuite les mesures nécessaires pour les appliquer, soulignant l'engagement du secteur et de ses établissements à mettre en place et à parachever les programmes de raccordement énergétique, en particulier pour les habitants et les exploitations agricoles, selon la même source.

M. Arkab a affirmé "l'engagement du secteur et de ses établissements à répondre aux besoins et aux aspirations légitimes, qui contribueront à l'amélioration du niveau de vie des citoyens, la création de la richesse et des postes d'emploi et à l'amélioration du service public, à travers l'ensemble du territoire national, notamment dans les domaines qui relèvent du secteur de l'énergie et des mines".

Le ministère a relevé dans son communiqué que le taux de raccordement au réseau électrique au niveau de la wilaya a atteint 91,4%, tandis que le raccordement au gaz naturel a atteint 70,31%.