Congo-Brazzaville: Justice - Des douaniers poursuivis pour détournement de fonds

Vingt-et-une personne présumées auteurs de crime économique dans le domaine des douanes, au préjudice de l'Etat congolais, ont été déférées au parquet de la République, le 18 mars.

« Au regard de la sensibilité et de l'extrême gravité des faits, j'ai décidé, suivant la procédure de crime flagrant, d'engager des poursuites pour des faits de détournement de fonds publics, faux et usage de faux et intrusion frauduleuse dans un système informatique , faits prévus et punis par les articles 147, 148 du code de procédure pénale, 42 de la loi du 11 mars 2022 portant prévention et lutte contre la corruption ; 7 et 10 de la loi du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité », a déclaré le procureur de la République, André Gakala Oko.

Les fonds détournés seraient estimés à plus de deux milliards FCFA, à en croire certaines sources. Les présumés auteurs des faits sont mis aux arrêts pour être jugés conformément à la loi.