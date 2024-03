Congo-Brazzaville: Santé - 1 129 médecins et techniciens formés à Cuba en attente d'être recrutés

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, lors de son dernier passage devant le Sénat, a annoncé que sur 1 790 agents de santé dont 1 612 médecins généralistes et 178 techniciens sont rentrés au pays en quatre vagues, de septembre 2020 à décembre 2023, 661 ont été recrutés et 1 129 sont en attente.

Selon Gilbert Mokoki qui répondait à une question relative à la situation des jeunes congolais revenus de Cuba, 1 129 médecins et techniciens de santé sont en attente d'être intégrés dans le cadre des quotas de 2023 en cours, où 1400 postes budgétaires ont été réservés au ministère de la Santé et de la Population.

S'agissant des 661 jeunes formés à Cuba disposant actuellement des postes budgétaires, 419 sont recrutés à la Fonction publique civile et 242 dans la force publique. Devenus agents de l'Etat, ils ont été affectés dans les douze départements du Congo, a-t-il précisé. Des parcours de consolidation et de compétence ont été organisés pour les deux premières vagues.

Répartis en deux groupes, les médecins de la troisième vague qui devraient être déployés dans les hôpitaux de Brazzaville et de Pointe-Noire, du 4 mars au 3 septembre prochain, et du 4 septembre au 3 mars 2025 sont toujours en attente. Selon une source, le compromis n'est pas encore trouvé entre le ministère en charge de la Santé et ces jeunes médecins et techniciens formés à Cuba.