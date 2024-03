Algérie: Derbal - Poursuivre la concrétisation des projets de protection des villes contre les inondations

EL BAYADH — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal a insisté, lundi dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), sur la poursuite de la concrétisation des projets de protection des villes contre les inondations.

Le ministre, qui a inspecté nombreux projets dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh et la commune de Boussemghoun, dans le cadre de la deuxième et dernière journée de sa visite dans la wilaya d'El Bayadh, a indiqué que son secteur a réalisé plusieurs études et projets dans le cadre de la protection des villes contre les inondations, en plus d'autres en cours, soulignant que des études concerneront différents points représentant des dangers de crues, comme dans la wilaya d'El Bayadh où ces points seront pris en charge.

Il a également évoqué la récente approbation de la première partie du plan d'action inscrit à l'ordre du jour Conseil des ministres du 14 novembre 2023. Ce plan d'action a été doté d'une enveloppe de 155 milliards DA pour réhabiliter et étendre tous les systèmes d'épuration existants à travers le pays et la réalisation de STEP, dont la valeur de la première tranche est estimée à 34 milliards DA.

L'élaboration de cahiers des charges a été achevée et des appels d'offres ont été lancés dans plusieurs wilayas, les procédures administratives sont en cours et la mise en oeuvre débutera dès le choix des entreprises chargées de la réalisation des travaux.

Dans le même contexte, la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh bénéficiera de la réalisation d'une station d'épuration des eaux usées dans le cadre de la deuxième partie du plan d'actions, dotée d'une enveloppe de 1,2 milliard DA, en plus d'équiper la station d'un système de triple traitement pour plus efficacité pour les agriculteurs exploitant les eaux usées traitées en irrigation agricole, a annoncé M. Derbal.

Il a rappelé que l'Algérie dispose de plus de 220 systèmes d'épuration des eaux usées, ce qui aboutit à une eau filtrée qui nécessite actuellement une exploitation dans le secteur agricole à travers l'irrigation pour l'extension des superficies irriguées par cette eau.

Par ailleurs, le ministre a inspecté la station de relevage des eaux usées de la zone "Zeridib", entrée en service en 2021 pour un coût de plus de 46 millions DA et d'une capacité de relevage de 216 mètres cubes par heure, indiquant qu'une enveloppe supplémentaire de 20 millions DA sera affectée pour doter la station de pompes supplémentaires.

Le ministre a également suivi un exposé technique sur le projet dont a bénéficié la wilaya déléguée portant sur la rénovation et l'extension du réseau d'assainissement à travers les quartiers et rues de la ville de Labiodh Sidi Cheikh pour un investissement de 120 millions DA pour un délai de réalisation fixé à 7 mois qui touchera plus de 42.000 habitants de cette ville.

M. Derbal a également instruit l'élaboration de fiches techniques en vue d'inscrire les projets liés à la prise en charge de l'approvisionnement en eau potable dans cette région, notant qu'un service d'approvisionnement en eau dans cette wilaya déléguée a été récemment créé.

Dans la commune de Boussemghoune, il a inspecté le projet de protection de la partie sud-ouest de la ville située à proximité du vieux Ksar contre les inondations, dont les travaux ont été récemment achevés sur une longueur de 350 mètres et pour un coût financier de plus de 89 millions DA.

Le ministre a souligné l'importance de ce projet pour "préserver le caractère architectural de l'ancien ksar qui a une valeur morale pour les habitants de la région".

Il a donné des instructions pour l'élaboration de fiches techniques dans le cadre du projet de protection contre les inondations de l'oasis de Boussemghoune.

Le ministre a donné aussi son aval pour inscrire une opération de réhabilitation des réseaux de distribution de l'eau potable et la réalisation d'un forage dans cette région outre l'élaboration d'une fiche technique sur l'extension du réceptacle.