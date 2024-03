Algérie: L'initiative 'Bravo aux jeunes' vise à ancrer les valeurs de solidarité et en faire une culture chez les jeunes

KHENCHELA — Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a affirmé lundi à Khenchela que l'initiative "Bravo aux jeunes" lancée par le CSJ durant le mois de Ramadhan vise à "ancrer les valeurs de solidarité et en faire une culture chez les jeunes".

Dans une déclaration à la presse au terme de sa rencontre avec les représentants locaux du CSJ et délégués des communes, M. Hidaoui a indiqué être venu pour soutenir cette initiative qui encourage les actions bénévoles impliquant les jeunes durant le mois sacré du Ramadhan et révèle le sens de bénévolat et de solidarité chez cette catégorie.

L'intervenant a salué les initiatives conduites par les jeunes des diverses wilayas dont Khenchela, affirmant que le CSJ salue aussi le grand travail réalisé par les délégués communaux et les jeunes des associations durant ce mois sacré, témoignant ainsi de l'esprit de solidarité et d'entraide.

Hidaoui a estimé que la rencontre avec les représentants locaux du CSJ a été "fructueuse en permettant de tracer un calendrier de rencontres à concrétiser dès samedi prochain", indiquant que les représentants et délégués du CSJ ouvriront des espaces de débats avec les jeunes de la wilaya pour évoquer toutes les préoccupations de cette catégorie.

Il a également indiqué que sa tournée dans les wilayas vise à "rencontrer le plus grand nombre de jeunes, consolider la démocratie participative et pénétrer les milieux des jeunes dans les wilayas, les villages et dechras".

Après avoir rencontré les jeunes du village Ouled Azzedine dans la commune d'El Mehmel, Hidaoui a affirmé que le CSJ tient à accompagner les transformations en cours à Khenchela à laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé un programme complémentaire de développement qui aura un impact positif pour la population et les jeunes.

Il a ainsi invité les jeunes à apporter des propositions de solutions aux préoccupations de jeunes au travers de forums et rencontres multiples de sorte à constituer un plus pour le CSJ.

Le président du CSJ visitera les restaurants pour voyageurs et démunis ouverts dans le cadre de l'initiative "Bravo aux jeunes" à N'sigha et Khenchela et rompra le jeunes avec les étudiants de la cité universitaire 19 mai d'El Hamma.