Afrique: JA 2023 - Médaille d'argent pour Oussama Khenoussi au disque

ACCRA — L'athlète algérien Oussama Khenoussi a remporté la médaille d'argent du concours de disquedes Jeux africains-2023 à Accra, à Ghana (8-23 mars 2024), lundi lors de la première journée consacrée à l'athlétisme et qui a aussi permis au décathlonien Dhiae Cherif Boudoumi de s'emparer de la 1re place, après les cinq épreuves.

Au concours du disque, Khenoussi a prix la 2e place avec un jet mesuré à 59,97 mètres, devancé par le Sud-africain Hogan Victor (62,56 mètres), le vainqueur, mais devant le Namibien Ryan Williams, 3e avec 55,42 mètres.

De son côté, le décathlonien Dhiae Cherif Boudoumi occupe la 1re place de l'éprouvente spécialité où les athlètes devront se mesurer dans dix épreuves.

Après les cinq épreuves disputées lundi, Boudoumi est en tête avec un total de 4055 points, devant le Kenyan Edwin Kipmutai (4028 pts) et le Sud-africain Fredriech Pretorious (3885 pts). L'athlète algérien a dû ce total à son bon parcours dans les cinq épreuves, remportant le 100m en 10.87, la hauteur avec 2,02 mètres et le 400m en 48.20, et aussi une seconde place à la Longueur (7,45 mètres) et la 4e position enregistrée au 400 mètres couru en 48.20.

Lors de la seconde journée des épreuves de l'athlétisme, qui ont début ce matin, Dhiae Cherif Boudoumi aura cinq autres épreuves à passer: le 110 mètres haies, le disque, la perche, le javelot et enfin le 1500m.

Pour sa part, l'athlète Amine Bouanani s'est qualifié pour la finale de l'épreuve du 110 mètres haies, prévue ce mardi, en terminant 1er dans sa série (1), en 13.76, devant l'Egyptien Badawy Said Ramadan (13.99) et le Mauricien Lararauseuse Jérémie (14.20).

La seconde série est revenue au Sénégalais Mendy Louis François (13.54), devant le Nigérien Saguirou Badamassi (13.92) et le Nigérian Musa Ibrahim Great (14.35).

Par contre, trois algériens n'ont pu aller au-delà des séries dans l'épreuve du 400 mètres, Bendjemaa Abdennour (5e de sa série en 47.59), Anas Es Saddik Hammouni (5e dans la sienne en 47.69) et Fouad Mhamada (6e dans la 3e série en 48.37) seront absents des dmi-finales prévu mardi.

En boxe, trois pugilistes algériens sur cinq se sont qualifiés aux demi-finales, lors de la journée du lundi. Il s'agit de Selmouni Chahira qui a éliminé chez les 57kg, la Mozambicaine Macaringue Fernando (4-3), Oussama Mordjane qui a battu le Nigérien Abdoul Amadou Hassane par KO dans la catégorie des 60kgs, et Ahmed Ghazli qui a surclassé le Libyen Dawki Aslm dans la catégorie des 75kgs.

Par contre, chez les 54kgs dames, l'Algérienne Asma Berkane a été éliminée en quart de finale par l'Egyptienne Ahmed Yomna (5-0).

En sports collectifs, la sélection (U23) dames de basket (3x3) a enregistré deux défaites de suite, face à la RD Congo (17-16) et au Mali (16-13), dans la poule B, de même que l'équipe nationale de handball (dames) qui a été battue par l'Angola (38-18) au tour éliminatoire, alors les volleyeuses ont arraché un succès mérité face au Nigeria (3-2).

En Tennis, la joueuse Ines Feriel Ibou s'est qualifiée aux quarts de finale du simple en éliminant la Sud-africaine Kruger Isabella sur le score de deux sets à un (4-6, 7-5 et 6-3), de même que le double dames, composé de Ines Ibbou et Amira Benaissa, qui s'est qualifié aux quarts en passant l'ecueil du duo ghanéen, constitué de Bagerbeseh Elizabeth et Crawford Ruth 2-0 (6-4 et 6-2).

Les joutes d'Accra se poursuivent mardi pour les athlètes algériens, avec la participation de Rezik Darina finale de la Hauteur, le duo Tara Zahra et Zouina Bouzebra (marteau/finale), la finale du 110 mètres haies avec la présence de Amine Bouanani.

En basket 3x3 (dames), les Algériennes disputeront leur 3e matchs du groupe B, contre le Rwanda, avant d'enchainer face à l'Ethiopie, alors que les U23 messieurs entameront la compétition dans le groupe D, face à la Zambie et le Kenya.

En Boxe, trois pugilistes algériens seront en lice en quarts de finale, à savoir Khelif Hadjila qui affrontera chez les 60kgs, Yumba Therese Naomie (RD Congo), Djouher Benan qui en découdra avec une autre Congolaise, Mbabi Tsheusi Brigitte (70kg), alors que Belarbi Benacer (67kg) et Mohamed Houmri (80kg) défieront, respectivement, l'Egyptien Abdelaziz Gomaa El Sayed et Fanchette Dasheil Fabrice (Seychelles).

Dans la discipline du Taekwondo, deux Algériens entameront la compétition, mais seront exemptés des 32e de finale. Il s'agit de Tebib Hani (-74kg) et Islam Guetfaya (-87kg).

En volleyball, la sélection féminine algérienne jouera dans le groupe B, son 4e match face au Kenya, alors les compétitions de tennis se poursuivront avec les quarts de finale qui verront en simple l'Algérienne Ines Ibou défier l'Egyptienne Sherif Ahmed Mayar, et en double le duo (Ibbou et Amira Benaissa) affrontera la paire Nigériane composée Divine Dasam Nweke et Barakat Oyinlomo Qadre pour une place en demi-finale.