Afrique: L'Algérie participe à la 30e édition du Salon international du Tourisme à Moscou

ALGER — L'Algérie participe à la 30e édition du Salon international du Tourisme "Mitt Moscou", qui s'est ouvert mardi à Moscou (Russie) et s'étendra jusqu'à jeudi, indique un communiqué de l'Office national du Tourisme (ONT).

"Le secteur du tourisme et de l'artisanat clôture ses participations aux rendez-vous internationaux et aux salons spécialisés programmés au cours du premier trimestre 2024, par sa présence à la 30e édition du Salon international du Tourisme 'Mitt Moscou', organisé du 19 au 21 mars 2024 dans la capitale russe, Moscou", a précisé la même source.

La participation de l'Algérie à cette édition du Salon tend à "réaffirmer l'engagement du secteur à renforcer sa présence sur le marché russe, un des marchés exportateurs de tourisme vers l'Algérie, et à promouvoir le produit touristique algérien et ses spécificités".

Pour ces raisons et afin d'assurer une participation de qualité, "un espace a été réservé au stand algérien, conçu dans un style associant la modernité et l'authenticité de l'Algérie avec son cachet architectural et culturel et équipé de tous les moyens et supports contribuant aux opérations de promotion et de commercialisation", selon le communiqué.

"Des supports de marketing et des dossiers de presse en anglais et en russe seront également présentés et distribués aux visiteurs du stand algérien afin de leur permettre de mieux connaître les principales spécificités des régions touristiques algériennes".

La précédente édition du Salon international du Tourisme à Moscou a vu la participation de 768 exposants représentant 21 pays étrangers et 57 départements russes, et près de 14.000 visiteurs, une participation importante qui fait de cet évènement "une occasion parfaite pour rencontrer, échanger des idées et explorer les opportunités de coopération dans ce domaine", a conclu le communiqué.