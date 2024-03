Sénégal: Pile ou face - Idy, l'ultime combat !

Après 2007, 2012 et 2019, Idrissa Seck va participer pour la 4ème fois à l'élection présidentielle. A 65 ans l'ancien Premier ministre pourrait livrer son dernier combat. Brillant, intelligent, grand tribun, l'ancien ministre d'Etat, Directeur de campagne de Me Abdoulaye Wade, concepteur de la très célèbre «Marche Bleue» semble avoir quand même perdu beaucoup de son aura.

Certainement à cause d'une tortuosité qui lui colle à la peau. En 2007, il ne faisait l'ombre d'aucun doute que Idrissa Seck devrait abréger le régime de son mentor Me Abdoulaye Wade. L'opinion publique était acquise à sa cause. Malheureusement, Idy s'est perdu dans les «rencontres de Midi» sur initiative de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, porte-parole d'alors du Khalife Général des Tidianes.

Ce qui avait permis à Me Wade de remporter les élections, haut la main avec 55,90 % contre 14,92 % pour Ndamal Cadior. Il va ensuite connaître une descente aux enfers symbolisée par une dégringolade de son score à l'élection présidentielle de 2012 où il n'obtiendra que 7,86 % des suffrages. Une très peu honorable 5ème place pour quelqu'un qui s'est vu tracer un destin de président de la République.

Toutefois contre toute attente, tel un phénix, Idrissa Seck va encore renaitre de ses cendres. En 2019, il réussit à réunir une bonne partie de l'opposition à sa cause. 899556 électeurs lui accordent leur voix. Soit 20,51 % des suffrages valablement exprimés. Sauf qu'un tel pourcentage ne lui permettra pas de mettre Macky Sall en ballotage. Chef de l'opposition, Idrissa Seck pouvait alors garder ses chances intactes en perspective de la Présidentielle de 2024.

Que nenni ! Comme en 2007, il rejoint la coalition Benno Bokk Yaakaar et se voit octroyer le poste de président du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Mieux, deux de ses collaborateurs (Diatara et Saleh) sont nommés ministres dans le gouvernement. Mais à l'approche de la Présidentielle, Idy claque à nouveau la porte du Benno et s'engage dans un ultime combat. Atteindra-t-il enfin, cet ultime but qui le fuie depuis 2007 ? Rendez-vous ce dimanche 24 mars.