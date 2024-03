Ile Maurice: Le ML de plus en plus seul

Le Mouvement socialiste militant (MSM) a déjà commencé sa campagne électorale alors que la Plateforme Militante (PM) de Steven Obeegadoo et le Muvman Patriot Morisien (MPM) d'Alan Ganoo se sont réunis pour former Linite Militan (LM) - d'ailleurs, LM a organisé une rencontre ce week-end (voir texte plus loin). Seul le Muvman Liberater (ML) d'Ivan Collendavelloo, l'autre partenaire de l'alliance gouvernementale, semble être dans le flou. Le positionnement du ML au sein de la majorité devait être discuté lors d'un bureau politique hier après-midi. Un cadre de ce parti, préférant garder l'anonymat, a affirmé à l'express qu'il est temps de savoir où vont les choses. «Il faut savoir où se positionne le ML au sein de ce gouvernement. Nous sommes dans un vacuum», dit-il. La seule personne à s'exprimer de temps en temps, mais qui n'a pas dit le fond de sa pensée, n'est autre que le député du ML, également speaker adjoint, Zahid Nazurally.

Les signes tendent à démontrer que le ML est de plus en plus isolé au sein du gouvernement depuis la révocation d'Ivan Collendavelloo en juin 2020. D'ailleurs, le leader de ce parti n'a jamais récupéré son poste alors que nous sommes à la veille de la dissolution du Parlement et qu'entretemps, plusieurs députés du MSM ont fait leur entrée au Cabinet. Pourtant, le ML a davantage de députés que la PM et le MPM. De plus, Steven Obeegadoo et Alan Ganoo étaient en avant-plan lors de l'inauguration du SAJ Bridge, mais l'autre partenaire de Pravind Jugnauth était à l'écart.

Nous avons sollicité Ivan Collendavelloo pour connaître le positionnement de son parti au sein de l'alliance gouvernementale et le rôle qu'il jouera lors des prochaines élections générales. «Pour quelle raison voulez-vous connaître la position du ML au gouvernement ? Vous ne le savez pas ? Vous voulez connaître notre rôle aux prochaines élections ? En temps et lieu, j'en parlerai», a-t-il déclaré.

Zahid Nazurally, lui, semble souffler le chaud et le froid. Lors d'un discours marquant la fête de l'Indépendance à Melrose, il n'a pas manqué de rappeler qu'il n'y a que «deux familles pour le poste du Premier ministre». Cette déclaration (voir hors-texte), visant visiblement Navin Ramgoolam et Pravind Jugnauth sans les citer, pourrait être liée à son poste sur Facebook le 15 mars. «Pa get dé lizié. Isi Moris pavion-la rouz blé zonn ver, nou bizin respé ek konpréansion pou tou», a-t-il écrit. Le principal concerné nous a fait savoir qu'il n'était pas disponible pour une déclaration, mais il a rapidement déclaré que ce qu'il a écrit est facile à comprendre. Ivan Collendavelloo nous a dit qu'il ne pourra pas commenter les déclarations du speaker adjoint. «Je ne sais même pas ce qu'il a dit», a-t-il répondu.

D'après un député qui s'est récemment entretenu avec Zahid Nazurally, le speaker adjoint lui aurait fait comprendre qu'il se voit mal candidat une nouvelle fois pour l'alliance gouvernementale et qu'il est convaincu que son électorat au n°10 peut faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre lors des prochaines élections, s'il leur donne des consignes. La déclaration de Zahid Nazurally est diversement commentée par des membres du MSM. «Je crains pour lui», nous a confié l'un d'entre eux. Pourquoi cette crainte ? Il a répondu : «On l'a déjà menacé. Il devrait faire attention.» Nous avons par la même occasion appris que Nazurally ne voyait pas d'un bon oeil certaines pratiques de plusieurs membres du gouvernement et qu'il l'a fait savoir.

Par ailleurs, d'après nos renseignements, les élus municipaux du MSM et celui du ML de la mairie de Beau-Bassin/Rose-Hill ne sont pas tout le temps sur la même longueur d'onde sur différents dossiers. «Chacun a fait son groupe. D'un côté, il y a le MSM et de l'autre, le ML. Même l'adjoint-maire, Jai Krishna Choolun, qui est membre du ML, rencontre quelquefois des difficultés», nous a raconté un proche du conseil municipal de ces villes.

De plus, il est désormais clair que les deux autres anciens du Mouvement militant mauricien (MMM), Steven Obeegadoo et Alan Ganoo, n'embarqueront pas Ivan Collendavelloo à bord de LM. Après une réunion entre les trois hommes qui a tourné au vinaigre, LM avait organisé un rassemblement le 2 mars sans le ML. Un membre de ce parti nous a affirmé que c'est un signe que son parti ne fera pas partie de ce regroupement. Nous avons posé la question à Ivan Collendavelloo. «Mo pa koné ki été LM», a-t-il répondu sèchement. Plusieurs aspects ont empêché le regroupement de ces trois partis, le leadership et le fait que Parvez Nunnoo, le protégé d'Alan Ganoo, ait convoité le ticket d'Ismael Rawoo, le député du ML dans la circonscription de Rivière-des-Anguilles-Souillac. «C'est le signe d'un manque de considération envers le ML», nous a déclaré un membre de ce parti.

D'ailleurs, le regroupement des anciens du MMM devrait être une force commune pour mieux négocier avec le MSM, notamment en vue des prochaines élections générales. Depuis la création de ce regroupement, Alan Ganoo a confié beaucoup de tâches à Tania Diolle. La députée de Belle-Rose-Quatre-Bornes a été critiquée par les habitants de Quatre-Bornes après les récentes inondations, tout comme par les élus municipaux de Beau-Bassin-Rose-Hill qui ont fait part à l'état-major du MSM qu'elle n'est pas assez présente en tant que secrétaire parlementaire privée de la circonscription n°20. «Elle n'a pas la cote auprès de la direction du MSM. LM veut qu'elle devienne une figure importante pour qu'elle ait un ticket», nous a expliqué un membre du MSM.

La vidéo de Nazurally disparaît

«L'express» a rapporté la déclaration de Zahid Nazurally dans son édition d'hier sur le poste du Premier ministre occupé par deux familles. L'article repose sur une vidéo disponible sur les réseaux sociaux. Or, elle a été enlevée sur quelques plateformes, notamment sur TikTok, après la publication de l'article. Le speaker adjoint y parlait de l'Assemblée nationale qu'il préside de moins en moins, du pays qui est dirigé par deux familles qui sont propriétaires depuis 56 ans et du fait que ce poste ne devrait pas être réservé aux deux familles.