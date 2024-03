Cameroun: Yannick Noah, parrain des jeunes ambassadeurs de la francophonie - De l'auréole de Régine Eliane Nsom

La réputation glorieuse de la Camerounaise Éliane Régine NSOM, vice- présidente du Comité francophonie des Jeunes Ambassadeurs de la Francophonie ( JAF), fondatrice présidente de l'ONG Trois Lys - Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé, n'est pas étrangère au consentement de Yannick NOAH, artiste francophone, champion de tennis, d'être le Parrain 20 mars 2024 - 20 mars 2025, de la promotion des (JAF)

Ils seront 1000 JAF au Sommet de la Francophonie 2024. Avec en prime, la star française d'origine camerounaise, Yannick NOAH, comme parrain. Le Sommet de Villers-Cotterêts se tiendra les 4 et 5 octobre 2024, sous le pour thème : « Créer, innover et entreprendre en français ». Dans le cadre des activités augurales à cet événement qui s'annonce grandiose, les Jeunes Ambassadeurs de la Francophonie (JAF) viennent de choisir Yannick NOAH comme parrain de leur promotion. Celle-ci court du 20 mars 2024 au 20 mars 2025. Celui prend corps à partir de ce 20 mars, à la fondation des Alliances françaises, avec la cérémonie de remise officielle de leur Cahier d'activités.

La cérémonie de remise du cahier des charges des Jeunes Ambassadeurs de la Francophonie promotion 2024-2025 se tiendra, avons-nous appris, va se tenir ce ce mercredi, dans le cadre de la Journée Internationale de la Francophonie( JIF), placée sous le thème « la francophonie dans tous ses états avec la jeunesse francophone ». Au programme, présentation des projets des JAF ; présentation du réseau de la fondation des Alliances Françaises dans le monde ; message vidéo du Secrétaire général de la Francophonie ; échanges avec les parrains et marraines ; présentation et remise officielle du cahier d'activités des JAF ; présentation de la chanson de la Jeunesse francophone ; et mise en perspective des 1000 JAF pour le sommet de la Francophonie.

Au moment où le monde célèbre la francophonie en ce mois de mars, le regard est tourné vers la jeunesse francophone qui se mobilise de façon phénoménale sur les cinq continents. Des initiatives francophones multiples sont enregistrés de toutes parts, dans le monde francophone. C'est dans cette dynamique que le programme « Jeunes ambassadeurs francophones », une initiative franco-camerounaise issue de la société civile il y a deux ans, suite à l'avis « francophonie dynamique » adopté à l'unanimité du Conseil économique, social et environnemental (CESE) français en 2018, a vu le jour.

En effet, ledit programme rassemble des jeunes francophones de 16 à 30 ans, sans condition de nationalité, qui s'engagent bénévolement, en premier lieu sur leurs territoires, seul ou à plusieurs, et sont parrainés par une ou plusieurs personnes morales, pour un projet de promotion de la langue française et de la francophonie, en tous domaines. JAF un projet modeste mais ambitieux. Il est plus exactement à appréhender comme une intervention ponctuelle dans une école afin de parler à de jeunes élèves de la Francophonie, ou plus ambitieux comme la mise en place de concours d'éloquence, festivals, actions artistiques, culinaires, environnementales, informatiques, touristiques, conférences, ateliers d'écriture, actions de promotion de la langue française et de la Francophonie etc. Le maître-mot de ce programme est la souplesse afin que chaque JAF et chaque parrain/marraine se sente à l'aise en fonction de ses propres disponibilités et possibilités d'engagement.

Têtes d'affiche

Le franco - camerounais Yannick NOAH. Il n'est plus à présenter, C'est le parrain 2024 - 2025 des JAF.

La Camerounaise Eliane Régine Lafleur NSOM. Elle est la Vice-présidente du Comité francophonie des JAF, par ailleurs, Fondatrice-présidente de Trois Lys Nsimalen, Maison de la Francophonie de Yaoundé.

Marie-Beatrice Levaux. Elle est, pour ce qui la concerne, présidente du Comité des JAF.

Dr Philippe Pejo. C'est le secrétaire général du Comité francophonie des JAF. Il est par ailleurs président de Francomot Éducation, ancien conseiller ministériel "Francophonie ".

Pour le Sommet des 04 et 05 octobre 2024 de Villers-Cotterêts ( France ), l'ambition est de mobiliser 1000 JAF.

Le président de la République française, lors du dernier Sommet de la Francophonie tenu en automne 2022 à Djerba (Tunisie), où il s'était entretenu longuement en petit comité avec quelques JAF, avait clairement annoncé son ambition pour que la France accueille en 2024 le XIXe Sommet, avec une vision innovante où la voix de la jeunesse soit prépondérante. Depuis lors, cela s'est confirmé. Un de ses engagements est en préparation : 1000 Jeunes ambassadeurs francophones en 2024, représentants des 5 continents, pour une séquence de dialogue avec l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement francophones en formats « présence » et « distance ». La jeunesse francophone compte bien que la langue française, langue officielle des Jeux, soit également au coeur de l'événement.