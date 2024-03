Sénégal: Semaine mondiale de l'argent 2024 - Une table ronde prévue le 20 mars au Lycée Delafosse

Établissements Le Calame (Elc) et l'ensemble du mouvement Aflatoun sont heureux d'annoncer le retour de la Semaine mondiale de l'argent (Global Money Week) et des célébrations de la Journée Aflatoun en mars.

Selon un communiqué de presse, la Semaine mondiale de l'argent est une initiative mondiale annuelle qui vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'éducation financière afin qu'ils soient conscients de certains enjeux financiers dès leur plus jeune âge et qu'ils acquièrent progressivement les connaissances, compétences, attitudes et comportements nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et, en fin de compte, parvenir à la prospérité financière et à la résilience financière. Le thème de cette année, «Protège ton argent, sécurise ton avenir », souligne le rôle crucial que joue l'éducation financière en donnant aux jeunes les moyens de gérer leurs finances de manière responsable et de se construire un avenir sûr.

Tout au long de la semaine, des jeunes, des gouvernements, des écoles, des universités et des experts d'Ong et du secteur privé se réuniront pour discuter et partager des idées sur les défis et les opportunités en matière d'éducation financière auxquels sont confrontés les jeunes à l'échelle mondiale, régionale et locale. Participer à un panel de discussion sur les solutions innovantes aux défis financiers du monde réel ; tirer parti des meilleures pratiques en matière d'éducation financière et d'inclusion financière des jeunes.

Elc se joindra à d'autres partenaires du réseau Aflatoun de plus de 100 pays pour souligner l'importance de l'éducation financière pour tous les enfants et les jeunes du Sénégal et du monde entier. Par le biais d'une plateforme mondiale en ligne et d'une série de flux en direct, des jeunes du Sénégal se connecteront à des milliers de jeunes du monde entier et s'engageront avec des influenceurs et des décideurs politiques en partageant leurs idées et leurs initiatives.

Une table-ronde en présentiel aura également lieu à l'auditorium du Lycée technique industriel Maurice Delafosse le 20 mars 2024. Autour de cette table, des informations seront partagées avec les jeunes sur des sujets tels que la bancarisation des jeunes; l'importance de l'assurance Vie (études, santé, préparation à la retraite); l'investissement en bourse; l'employabilité des jeunes; l'économie sociale et solidaire.

Les orientations de l'État du Sénégal en matière d'éducation et d'inclusion financière seront également partagées. Ces sujets seront discutés par l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf), Ecobank, Nsia Vie Assurances, Invictus Capital & Finance, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) et ComDev Africa.