Gabon: Dieudonné MINLAMA MINTOGO fait sa rentrée politique à travers une déclaration à la presse

LIBREVILLE — L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Dieudonné MINLAMA MINTOGO, en outre Président d'Ensemble Pour la République (EPR) a animé le samedi 16 mars dernier dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Gabon, à Libreville, une conférence de presse, s'exprimant sur la situation politique qui prévaut au Gabon depuis la prise de pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Comme la plupart des Gabonais, MINLAMA MINTOGO remarque que la transition politique sous l'égide du Comité de Transition et de la Restauration des Institutions (CTRI), peine à atteindre ses objectifs.

D'entrée, il a rappelé que " notre pays vit une transition politique dirigée par les militaires à travers le Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI). Aux premières heures de ce processus, j'ai exprimé mes vives félicitations aux forces de sécurité et de défense qui ont, sagement, mis fin à un processus électoral tronqué qui allait, encore une fois de plus, plonger notre pays dans le chaos, le deuil et la désolation".

MINLAMA MINTOGO souligne "avoir exprimé son soutien au CTRI et à la Transition en cours;la présentation d'un chronogramme d'activités suivie de la définition d'une durée raisonnable de la Transition (24 mois) ont fini par me convaincre de la sincérité du CTRI à mener à bien sa mission dont les principaux objectifs sont :

1. doter notre pays d'Institutions fortes et démocratiques ,

2. organiser les élections libres , démocratiques et transparentes ,

3. remettre le pouvoir aux réels vainqueurs des différentes élections ,

4. assurer le retour des militaires dans les casernes".

Selon MINLAMA MINTOGO, fin observateur de la vie politique du Gabon, " la mission que le CTRI s'est donnée, qu'elle a décliné devant la communauté nationale et internationale, constitue à mes yeux, la plus importante et la plus précieuse des missions qui aient été menées par les Gabonais depuis l'accession de notre pays à l'indépendance".

"L'issue de cette mission, si elle est positive, fera de notre pays un exemple, un modèle de réussite dans la restauration des institutions, dans le renforcement de la démocratie et, surtout dans le déblocage des situations des démocraties non abouties par des alternances impossibles dont souffrent plusieurs pays africains de l'espace francophone. Si cette mission venait, malheureusement, à échouer, le traumatisme de cet échec impactera négativement, et pour longtemps sur les populations gabonaises, plusieurs générations des jeunesses africaines et la transition gabonaise serait citée en exemple des tragédies politiques en Afrique", a déclaré MINLAMA MINTOGO.

Il a rappelé que "l'histoire du monde nous enseigne malheureusement qu'aucune grande mission ne s'est réalisée sans tentation. La tentation accompagne toujours la mission. La Tentation a pour finalité de distraire ou de dérouter le ou les acteurs chargés de conduire la mission. Cette tentation peut provenir des milieux obscurs. Elle peut être l'oeuvre des proches. Elle peut aussi provenir de l'acteur ou des acteurs eux-mêmes".

Prenant l'exemple de la lutte mission/tentation dans la Bible et qui concerne le plus illustre des prophètes que le monde ait connu, Jésus-Christ, il a souligné que "Jésus Christ a été tenté par le diable au désert. Pour dérouter le Christ de sa mission, le malin lui a proposé la gouvernance de tous les royaumes du monde en échange de sa soumission au diable. Dans Mathieu Chap 4 verset 8- 9, il est écrit « Le diable le transporta sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit "je te donnerai tout cela, si tu te prosternes devant moi".

MINLAMA MINTOGO renchérit en soulignant que "Jésus Christ a été aussi tenté par ses proches toujours pour le dérouter de sa mission. La bible nous l' enseigne dans l'Evangile de Mathieu Chap 17 vers 1-4 à propos de la transfiguration du Christ . Il est écrit , « Jésus Prit avec lui Pierre, Jacques, et Jean, et son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute Montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil , et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière (...).

Selon l'homme politique, "l'histoire récente de l'Afrique, nous enseigne également que chacune des issus de la mission a ses conséquences propres qui la caractérisent. J'ai choisi deux (2) expériences pour mieux illustrer cette vérité. L'expérience du Colonel Amadou Toumani et du Général Guei. A propos du Colonel Amadou Toumani Touré, vous vous souviendrez qu'en 1990, le Colonel Amadou Toumani Touré(ATT) , devant la furie meurtrière du Président MOUSSA TRAORE, pour éviter un bain de sang décida , avec d'autres militaires de prendre le pouvoir. Après cette prise, il organise les assisses Nationales, dote son pays d'une constitution démocratique, organise des élections libres, démocratiques et transparentes.

Des élections auxquelles lui et ses amis militaires se sont abstenus à prendre part

Il s'agissait des élections auxquelles lui et ses amis militaires se sont abstenus à prendre part. Il a terminé sa mission en transmettant le pouvoir au civil. ATT bénéficiera, par la suite, d'une reconnaissance nationale et internationale éternelles ....

S'agissant du Général Robert GUEI, arrivé au pouvoir, le 24 décembre 1999, à travers un coup d'état militaire, le Général Robert GUEI déclare « Nous sommes venus balayer la maison et partir ...".Malheureusement, englué par les tentations de tous genres venant de tous les cotés, il finit par s'éloigner de sa mission pour se présenter à une élection taillée sur mesure qu'il a fini par perdre. Malgré ses tentatives de s'accrocher au pouvoir par la force, le Général GUEI lâché par la communauté internationale, sera chassé par la rue et jeté dans les poubelles de l'histoire.

"Le Gabon, à travers la transition actuelle, se trouve à la croisée des chemins. Je sais combien le CTRI et son Président, sont l'objet des pressions de tous genres. Je sais combien les tentations sont fortes et multiples. Nous vivons tous les jours en direct, le réveil des forces obscures, le réveil et l'activisme de tous les perfides trompeurs. Sinon comment interpréter ces appels à candidatures prématurés adressés au Président de la Transition ? Comment interpréter ce foisonnement des associations qui nous rappelle les temps forts du " bongoisme " triomphant ? Comment interpréter ce kounabélisme ambiant ? Comment interpréter ce culte de la personnalité qui s'installe progressivement ?", s'est interrogé MINLAMA MINTOGO.

TRANSITION EN DANGER ?

Il considère que "notre transition est en danger. Le risque de voir la Tentation prendre le dessus sur la Mission est réel. Ce risque s'agrandit tous les jours et, la route de la mission se rétrécit de plus en plus. Face à cette situation, j'ai décidé de ne pas me taire. J'ai décidé d'interpeller le CTRI et le Président de la Transition".

En ce moment crucial de l'histoire du Gabon, j'appelle le CRTI à la vigilance et à la fermeté. J'exhorte la direction du CTRI à garder le cap et à respecter les engagements pris vis-à- vis du peuple gabonais. générations futures", a conseillé MINLAMA MINTOGO. Les Gabonais et les Gabonaises ont placé toute leur confiance en vous, restez dignes de cette confiance pour les générations actuelles et pour les générations futures", a conseillé MINLAMA MINTOGO.

Je vous exhorte à toujours placer l'intérêt supérieur du pays au dessus de tout autre considération. Je vous supplie de conduire votre mission avec honneur et fidélité pour un Gabon uni, fort, fier et démocratique. Le Gabon tout entier vous en serait éternellement reconnaissant.

Mon adresse au Président de la Transition : Monsieur le Président, comme tous les Gabonais, et comme tous les démocrates du monde entier, c'est avec espoir et espérance que j'ai accueilli l'acte de libération que vous et vos collègues du CTRI avez posé le 30 Aout dernier. Pour les générations actuelles vous incarnez l'espérance d'un Gabon, enfin libre et démocratique , un Gabon juste envers tous ses enfants , un Gabon grand dans le concert des Nations.

Tel un pladoyer et s'exprimant à Oligui Nguema, MINLAMA MINTOGO a insisté sur le fait que "la transition que vous dirigez est une période historique qui marquera, à jamais, l'histoire de notre nation.

Votre responsabilité est grande. Elle est historique. Pour les générations actuelles et futures, vous n'avez pas droit à l'échec. Une seule option s'offre à vous : réussir !. Aussi, je vous demande solennellement de ne pas céder à la tentation , de repousser tous les appels à candidature, de vous éloigner des perfides trompeurs et de vous concentrer exclusivement à votre mission qui consiste à restaurer les institutions et la dignité des gabonais. La mission est noble contrairement à la Tentation qui est vile et éphémère. Au terme de cette mission, remettez une copie propre au peuple gabonais et à Dieu. Les peuples du monde et l'éternel Dieu Tout puissant vous en seront éternellement reconnaissants. Qui sait, un jour, l'éternel Dieu Tout Puissant et le Peuple Gabonais viendront peut-être vous chercher pour vous confier une deuxième mission.