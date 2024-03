Afrique: Durabilité - Les Seychelles et Maurice vont collecter davantage de données sur les concombres de mer dans la JMA

Davantage de données scientifiques doivent être collectées sur les espèces d'holothuries trouvées sur le plateau des Mascareignes afin de pouvoir développer une exploitation durable, a déclaré un haut responsable des Seychelles.

Le directeur général de la politique et de la gouvernance des océans, Chrissant Barbe, a fait cette déclaration mardi dans une interview à la presse lors de la 31e réunion du comité technique Seychelles-Maurice de la Commission mixte du plateau continental étendu.

La réunion a abordé des questions liées à la zone de gestion commune (JMA), un plateau continental étendu dans lequel les Seychelles et Maurice partagent une juridiction commune. Le plateau continental étendu du JMA couvre une superficie d'environ 396 000 kilomètres carrés dans la région du plateau des Mascareignes.

Depuis 2011, Maurice et les Seychelles exercent une juridiction conjointe sur les fonds marins et le sous-sol de la JMA pour explorer et exploiter les ressources biologiques et non biologiques, notamment les holothuries.

"Nous souhaitons descendre un peu plus loin dans le sud de la zone, car nous opérons désormais principalement dans le nord, afin de voir ce qui s'y passe et d'équilibrer la gestion", a expliqué M. Barbe.

Parmi les informations à collecter dans la zone figurera la découverte des espèces qui y vivent et de la quantité de stocks d'holothuries qui s'y trouvent.

%

Selon M. Barbe, cela permettra aux autorités des deux pays de commercialiser cette activité de manière durable.

Photo : La 31ème réunion du comité technique Seychelles-Maurice de la Commission mixte du plateau continental étendu a lieu aux Seychelles.

La dernière réunion du JMA s'est tenue à Port-Louis, Maurice en juillet 2023, au cours de laquelle un nouveau plan stratégique 2023-2028 a été dévoilé. Le plan a été élaboré pour garantir que les activités maritimes dans la JMA soient mises en oeuvre de manière rationnelle et durable afin de permettre une utilisation maximale des ressources au profit des populations des deux pays.

"Nous sommes actuellement en train d'établir les comités dont nous avons besoin pour mettre en oeuvre notre plan stratégique. Nous avons déjà un cadre de zonage en place, nous examinons maintenant comment le faire fonctionner", a ajouté M. Barbe.

Il a déclaré à la SNA que d'autres développements tangibles suite à leur dernière réunion sont qu'ils ont fait des progrès dans le domaine des technologies de l'information (IT).

"Notre site Web, notre certificat SSTL [Seychelles Sustainable Tourism Label] et nos e-mails fonctionnent tous bien. Il ne reste plus qu'à Maurice et aux Seychelles de se joindre et d'échanger des informations très bientôt", a-t-il déclaré.

Les représentants des Seychelles et de Maurice ont également discuté du crédit carbone - une composante économique basée sur la protection de l'environnement, et M. Barbe a déclaré : "Avant de nous lancer dans cette composante, nous allons évaluer le potentiel de son adoption effective".

Le JMA travaillera sur une politique pour le guider sur la manière de résoudre le problème des crédits carbone.