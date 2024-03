Afrique: Revue de presse de l'Afrique du 20 Mars 2024

Cote d’Ivoire : Coupure des câbles sous-marins - Les travaux de réparation commencent dans une semaine

D’ici deux semaines, la fourniture du service internet pour plus de 50 millions d’abonnés à la téléphonie mobile, devrait devenir quasi normale. Avec la fin des travaux réparation des câbles sous- marins coupés le 14 mars 2024. Sur les 4 câbles sous-marins sectionnés, 3 appartiennent à l’opérateur Orange et 1 à Mtn. Seul, celui de l’opérateur Moov a été épargné. Selon Ibrahim Kalil Konaté, le ministre ivoirien de la transition numérique et de la digitalisation, « l’incident s’est produit dans les eaux ivoiriennes à 200 km des côtes entre Jacqueville et Grand-Lahou » Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, a tenu une réunion avec les opérateurs le 18 mars 2024, à son cabinet au Plateau.La réparation de la panne à l’origine de la coupure de l’internet, le 14 mars, en Côte d’Ivoire, débute dans une semaine. Le bateau de techniciens réparateurs, qui a quitté l’Europe, sera dans les eaux ivoiriennes la semaine prochaine. L’information a été livrée le lundi 18 mars 2024, par les opérateurs de télécommunication concernés par le dossier, à savoir Moov, Mtn, Orange, Main-One et VipNet. C’était au cours d’une réunion avec le ministre la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, à son cabinet, sis au Plateau. Pour l’heure, les causes de la rupture des câbles restent indéterminées. Selon les opérateurs, la réparation durera au moins 2 semaines. (Source : Fratmat.info)

Mali : Gestion de la transition- L’Onu s’inquiète de la dissolution d’organisations de la société civile

Les Nations Unies sont «profondément préoccupées» par la dissolution d’organisations de la société civile au Mali, et plus largement par des «restrictions croissantes» aux droits humains et aux libertés fondamentales, déclare dans un communiqué, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, basé à Genève. « Nous sommes profondément préoccupés par la dissolution d'un certain nombre d'organisations de la société civile au Mali au cours des derniers mois, dans ce qui semble faire partie des restrictions croissantes des droits humains et des libertés fondamentales », lit-on dans la déclaration signée par le porte-parole du Bureau des droits de l'Homme des Nations Unies, Seif Magango. Depuis décembre 2023, précise la déclaration, au moins quatre organisations ont été dissoutes, dont la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko (CMAS) et l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Coopération - La Belgique réaffirme son engagement à travers une approche de dialogue

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu ce mardi, à Ouagadougou, une délégation du Royaume de Belgique venue réaffirmer leur engagement auprès du Burkina Faso, à travers une approche d’écoute et de dialogue. Une délégation du Royaume de Belgique conduite par Jean Jacques Quairiat et Bart De Groof, respectivement ambassadeur auprès du Burkina Faso et Envoyé spécial pour le Sahel, a été reçue en audience ce mardi 19 mars 2024 par le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur Karamoko Jean Marie Traoré. Après avoir écouté l’éclairage à elle apportée par Karamoko Jean Marie Traoré, la délégation dit repartir édifiée. Elle promet de rendre compte de la vision présentée par le chef de la diplomatie burkinabè aux autorités belges, mais également au niveau de l’Union Européenne dont la Belgique assure actuellement la présidence. (Source : aouaga.com)

Togo : Consommation - L’inflation devrait continuer à baisser jusqu’à 2,7% cette année

Au Togo, les autorités publiques prévoient que l’inflation devrait poursuivre sa tendance baissière, jusqu'à descendre à 2,7% cette année 2024, après avoir atteint 5,3% en 2023.Cette projection optimiste a été présentée au public par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, lors de la toute récente réunion du Conseil national de crédit (Cnc), rassemblant les grands acteurs du secteur du crédit au Togo. Les discussions de cette session ont également porté sur l'évolution économique, monétaire et financière jusqu'à fin 2023, ainsi que sur les perspectives macroéconomiques pour la période 2023-2028.L’augmentation attendue de la croissance économique, stimulée par les réformes gouvernementales et les investissements dans des projets clés, devrait contribuer à cette décélération de l'inflation. Notons qu’au Togo, le taux d’inflation s’est établi à 4,7% contre 4,8% en janvier, selon les données de l’INSEED. (Source : alome.com)

Bénin : Débat autour du nouveau code électoral - Eric Houndété souligne la main de Dieu

Le nouveau code électoral, récemment adopté par le Parlement béninois et validé par la Cour constitutionnelle, continue de susciter des débats animés dans l'opinion publique. Le député Eric Houndété du parti Les Démocrates a exprimé sa déception quant à cette décision mais souligne néanmoins un aspect positif qu'il qualifie de "main de Dieu" : la disposition autorisant le contrôle populaire. Selon La Nouvelle Tribune Info Malgré l'opposition de son parti au code électoral et les recours formulés, Eric Houndété a remarqué que les députés de la majorité n'ont pas réussi à empêcher l'introduction de cette nouvelle disposition permettant aux délégués des partis politiques de contrôler les électeurs dans les salles de vote. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Jeux Africains – Athlétisme - Louis François Mendy décroche la 3e médaille d’or

Louis François Mendy vient de porter le nombre de médailles d’or à trois (3) pour le Sénégal. Le spécialiste du 110 m haies a remporté la course ce mardi pour le compte de la 13e édition des Jeux Africains d’Accra (8-23 mars 2024). Qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’athlète s’est emparé de la médaille d’or lors de la finale avec un temps de 13’61. Le Sénégal décroche ainsi 18 médailles. Avec 3 médailles d'or, 5 d'argent et 10 de bonze, la moisson à Accra est déjà bien meilleure qu'en 2019 à Rabat (Maroc). (Source : adakar.com)

Rca : Affaires militaires- Les chefs rebelles basés au Tchad réclament l’argent prévu par les négociations de Luanda

Les chefs rebelles de Centrafrique installés au Tchad sont au régime sec depuis plusieurs mois. Ils affirment que les moyens alloués par l'Angola au nom de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) dans le cadre de la feuille de route de Luanda de septembre 2021 ne leur sont plus versés. Leurs demandes d'explication auprès des autorités tchadiennes, chargées de décaisser les fonds angolais, sont pour l'instant restées sans réponse. Le 9 février, l'ancien président François Bozizé a écrit au directeur des services de renseignement tchadien pour s'interroger sur la suspension depuis février 2023 de sa prise en charge financière et de celle de son directeur de cabinet dans le cadre de la feuille de route de Luanda. (Source :abangui.com)

Gabon : Marchés publics- 932 Pme retenues pour les marchés de moins de 150 millions

Annonce forte du président de la Transition dès sa prise de fonction, l’octroi des marchés publics de moins de 150 millions de FCFA en République gabonaise devrait bénéficier à au moins 932 petites et moyennes entreprises (PME) gabonaises. C’est ce qui ressort des délibérations de la commission interministérielle présidée par le ministre en charge des Travaux publics, le Général Flavien Nzengui Nzoundou. Le 25 octobre dernier, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) par la voix de son porte-parole, le Colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, indiquait que « désormais, les marchés publics du secteur des travaux publics inférieurs à 150 millions de FCFA, seront réservés aux Petites et Moyennes entreprises gabonaises ». Suite à cette annonce, le ministre des Travaux publics avait lancé une campagne de recensement des PME locales, ayant permis de recenser pas moins de 982 dossiers. Suite à cette étape, un premier tri avait été effectué permettant de retenir au total 930 PME. C’était au mois de janvier, et un deuxième tri effectué par la commission interministérielle, devait permettre de recenser les entreprises habilitées. Effectué sous la présidence du Général Flavien Nzengui Nzoundou, les travaux de cette commission ont ainsi permis d’habiliter pas moins de 932 petites entreprises locales, qui sont dès lors, éligibles aux marchés publics inférieurs ou équivalents à 150 millions de FCFA. (Source : alibreville.com)