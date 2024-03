Cote d'Ivoire: Projet de Pôle agro-industriel ou agropole - Du nouveau dans la mise en œuvre

En plus des deux Projets de Pôle agro-industriel (agropoles) opérationnels, à savoir l'agropole du Bélier et l'agropole Nord, sur les neuf prévus sur l'ensemble du territoire national, le projet de l'agropole Nord-est sera finalisé cette année et deux autres, Nord-ouest et Daloa (Centre-ouest), vont faire l'objet d'études à partir de 2025.

Le directeur général de la Planification des Statistiques et des projets au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Comoé Kini Bernard, en a fait l’annonce, le mardi 19 mars 2024 à Abidjan-Plateau, à la tribune d’échange hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (Cicg) « Tout Savoir Sur ».

Selon Comoé Kini Bernard, « D'ici à 2030, l'objectif est que tout le territoire soit couvert par les neuf agropoles pour véritablement atteindre notre souveraineté alimentaire »

Grâce à l’agropole du Bélier qui est déployé dans la région de Yamoussoukro, a relevé Comoé Kini Bernard, 25 barrages ont été réhabilités, 2 000 ha de riz ont été mis en valeur, sept marchés ruraux, 24 locaux d'entreposage et deux centres de groupages pour la distribution des produits au niveau des sous-préfectures ont été réalisés, et près de 800 jeunes (producteurs, multiplicateurs, etc.) ont été formés et insérés dans le projet. Sans oublier le soutien en semences et à la transformation de la farine de manioc.

Au cours de cette cérémonie, Comoé Kini Bernard a indiqué que l'agriculture revendique une contribution de 18 à 20% au Produit intérieur brut (PIB) et près de 60% des emplois actifs en Côte d'Ivoire.

L'agropole Nord bâti sur 100 ha, couvre les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo et du Hambol. Il est spécialisé, entre autres, dans la production de riz, de mangue, de maïs, de maraîcher, de karité, de viande, d’anacarde, d’aquaculture, etc.

C’est dans le cadre du Programme national d’Investissement agricole de deuxième génération (Pnia 2) qui est adossé au Pnd 2021-2025, que le gouvernement ivoirien a adopté le Projet de Pôle agro-industriel ou agropole. Au nombre de neuf prévus en Côte d’Ivoire, ces agropoles ont été regroupés en fonction du potentiel qu’offrent les différentes régions.

La tribune d’échanges hebdomadaire « Tout Savoir Sur », retransmise en direct sur les réseaux sociaux du gouvernement et en présence des journalistes, est initiée par le Cicg, revient chaque mardi en milieu d’après-midi, sur un sujet d’actualité et/ou d’intérêt général.