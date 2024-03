Ile Maurice: PIM recycling compte traiter plus de 800 tonnes de déchets

À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage 2024, PIM Limited, un acteur clé du développement industriel à Maurice, a annoncé le lancement officiel de PIM Recycling Ltd. Cette nouvelle entité sera entièrement dédiée au recyclage et à la valorisation des déchets plastiques, en partenariat avec PIM Limited.

PIM Recycling Ltd a pour objectif de traiter plus de 800 tonnes de déchets d'ici 2026. Cette entité vient ainsi renforcer les actions de PIM Limited, qui s'engage depuis plusieurs années dans un mode de production durable et dans la transition vers une économie circulaire. Elle lui permettra de proposer un service dédié et de décupler sa capacité de recyclage. Avec PIM Recycling, il sera possible d'élargir la gamme des produits à recycler à travers de nouveaux partenariats avec les collectivités locales, les autorités, les entreprises, les hôtels, restauration, les manufacturiers, et les centres commerciaux, entre autres.

L'entreprise, située à Riche-Terre, propose une solution industrielle pour le recyclage et la valorisation des déchets plastiques moyennement contaminés. L'entreprise peut broyer jusqu'à trois tonnes de déchets par jour. Elle a le savoir-faire et la capacité de recycler des produits tels que chaises, tabourets, cintres, caisses en plastique, palettes, et articles domestiques comme des cuvettes, tupperware, bols, pots de fleurs, seau de peinture, plateaux d'oeufs, bac de crème glacée, bidons de jus et contenants alimentaires.

%

PIM Limited a déjà développé des solutions de recyclage pour de grandes entreprises locales telles que les caisses de PhoenixBev, les cintres de Decathlon, les bacs à glace de Maurilait et les seaux de peinture de Sofap, entre autres.

Eric Corson, Managing Director de PIM Limited et de PIM Recycling Ltd, a souligné l'importance de structurer le secteur du recyclage et de fédérer tous les acteurs de l'industrie locale et les ONG. Il a plaidé pour une approche concertée face aux défis du recyclage, mettant en avant l'importance de privilégier des solutions locales et des acteurs locaux. «Nous adressons ainsi un message aux autorités et aux décideurs: Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour maintenir la concertation et rester dans le dialogue. Nous pourrons de cette manière développer ensemble des solutions adaptées à nos territoires et à notre maturité industrielle. Nous n'aurons alors pas de complexe à nous approprier des solutions éprouvées, compatibles à notre statut de petit État insulaire. En somme, nous devons privilégier des solutions locales et des acteurs locaux.»

Ce lancement officiel a été marqué par la présence du ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Kavy Ramano, ainsi que d'une cinquantaine de représentants d'associations sectorielles et d'opérateurs économiques.

Dans son discours, le ministre a salué l'initiative de PIM Limited, soulignant que le recyclage ne peut se faire sans l'implication du secteur privé. Il a également souligné les efforts de l'entreprise pour transformer son modèle économique vers une économie circulaire. Cependant, comme le rappelle Eric Corson le processus de recyclage possède des contraintes en amont. «Nous devons surmonter des défis majeurs comme la collecte, le tri et la décontamination avant même de penser à la valorisation de ces déchets.»

Vers une nouvelle loi pour l'environnement

Kavy Ramano a annoncé qu'à la rentrée parlementaire, un projet de loi sera présenté pour une refonte de l'Environnement Protection Act «qui a fait son temps». Une fois adopté, il deviendra l'Environment Act. Ce texte prévoit entre autres la création d'un observatoire de l'environnement, et un cadre légal plus élaboré pour les zones sensibles et sur toute la question des demandes d'Environmental Impact Assessment, visant à plus de transparence. Il insistera sur une responsabilité plus élargie des producteurs, afin de tendre davantage vers une économie circulaire. Concernant le tri des déchets, dont la loi a été adoptée l'an dernier, le ministre affirme que les contrats pour les centres de compostage et de tri seront prochainement alloués.