Ile Maurice: Des repreneurs intéressés et d'autres effrayés

On apprend que pas un, ni deux, mais trois repreneurs, dont un en association avec une Management Company basée à Maurice, ont exprimé leur souhait d'acheter la Silver Bank, ou plutôt ce qu'il en reste. Et les dettes ? On nous rappelle que certains déposants avaient accepté de rééchelonner leurs dépôts lorsque la même Silver Bank avait repris l'ex-Banyan Tree. Cela veut-il dire que les institutions étatiques qui ont de gros dépôts dans la Silver Bank seront appelées à y conserver leur argent pour encore quelques mois ou quelques années ? Il faudra attendre qu'un repreneur se manifeste officiellement pour être fixé.

Par ailleurs, une institution sud-africaine et une autre, britannique, avaient déposé leur demande pour reprendre la Silver Bank en 2022 et 2023. Les cadres de la Banque de Maurice (BoM) avaient complété leur due diligence à 90 % sur une des deux qui avait présenté la meilleure offre. «On avait même rencontré un haut placé de la BoM», nous dit un des représentants du repreneur, tout en évitant de nous préciser la teneur de la conversation avec le dirigeant de la BoM. «Or, deux jours après, j'ai reçu un appel téléphonique d'un numéro masqué. On nous a conseillé d'une manière menaçante de renoncer au projet de reprise.»

Pris de peur, les représentants ont vite bouclé leurs valises et sont repartis dans leur pays. «Prateek Gupta veut conserver la mainmise sur la banque et ne veut pas qu'elle tombe entre les mains de gens qu'il ne pourrait pas contrôler», nous dit une source. Et Prateek Gupta aurait nécessairement reçu un coup de pouce de la part de certaines personnes à Maurice, nous fait-on comprendre. L'autre repreneur intéressé aurait lui aussi mis les voiles, mais nous n'avons pas pu entrer en contact avec lui.

Quand la BoM sous-traite son travail le plus important

Pourquoi la BoM qui dispose de plusieurs inspecteurs n'a-t-elle pas pris en charge le conservatorship de la Silver Bank ? La BoM Act l'autorise pourtant à le faire. D'ailleurs, ce sont ses inspecteurs qui l'ont fait pour l'ex-MCCB en 1996. Non seulement les inspecteurs de la BoM sont redoutés mais ils venaient en équipe, supervisés par un haut cadre. Les anciens banquiers du privé se rappellent comment une descente des inspecteurs de la Banque centrale dans une banque faisait trembler tout le monde, de la haute direction au plus petit employé. Or, pour la Silver Bank, la BoM a choisi de sous-traiter le conservatorship au partenaire de Sattar Hajee Abdoula de Grant Thornton Mauritius. Pour rappel, c'est cette firme qui avait géré la mise sous administration d'Air Mauritius, avec les résultats que l'on sait. Les ventes d'avions de la compagnie aérienne nationale qu'elle a faites notamment sont toujours pointées du doigt.

Les taux qui font fuir

Mercantile & Maritime Group (MMG), la firme qui a obtenu le contrat de fourniture de carburant de la State Trading Corporation sans passer par un appel d'offres, a laissé Rs 24 millions chez la Silver Bank, après avoir transféré l'équivalent de Rs 1,2 milliard en dollar vers l'étranger. Les milliards de roupies restants sur son compte ont été redirigées vers la MauBank, après que la Silver Bank lui a imposé des taux de Rs 50 par dollar pour le transfert vers Singapour en faveur d'un autre fournisseur en carburant, Reliance Global Energy Services. On ne sait d'où Silver Bank a eu ces dollars. Si elle les a empruntés, les prêteurs se retrouvent maintenant en difficulté après la mise sous séquestre de la banque.

Les mensonges de Chainani et Somani

Dans notre article du 21 février, nous expliquions comment l'Indien Ritesh Chainani préparait les documents de demandes de prêts de la part des sociétés liées à Prateek Gupta. Contacté, Ritesh Chainani nous a fait savoir qu'il avait déjà quitté la Silver Bank. Or, nous sommes en présence de preuves qu'il y travaille toujours. Quant à l'autre Indien, Mayur Somani, qui nous disait qu'il n'avait jamais siégé sur le Credit Committee de la Silver Bank, selon nos informations, il y avait bien siégé et il avait approuvé des demandes de prêts de la part des sociétés liées à Prateek Gupta. Par ailleurs, on apprend que juste avant sa mise sous conservatorship, le board de la Silver Bank projetait de recruter cinq Indiens, dont trois pour travailler au département d'audit, un dans celui des risques et un comme Deputy Chief Executive Officer. Des postes stratégiques. Selon nos informations, ces cinq Indiens avaient tous été choisis par Prateek Gupta qui en avait marre des lanceurs d'alerte mauriciens.

Les USD 5 M d'une caisse noire

Qui sont les principaux bénéficiaires des largesses se montant à USD 5 millions (Rs 230 millions) de la part de Prateek Gupta ? Cette somme secrète, qui sera sans doute mise au jour par Arvindsingh Gokhool, fait beaucoup jaser. Plusieurs personnalités en auraient bénéficié. Cela, bien sûr, en plus des milliards de faux prêts accordés aux sociétés de Prateek Gupta, prêts qui auraient refait le chemin vers Maurice. Pas comme remboursement. Mais pour financer certains projets... Il se chuchote qu'au moins un membre de l'opposition est prêt à en parler alors que les autres ont peur d'aborder le sujet.

Les vieilles connaissances...

Le conseil légal de l'ex-Banyan Tree Bank qui est devenue la Silver Bank était Orison Legal, dirigée par Kunal Ramnah. C'est le père de ce dernier qui vendra en 2021 à la même Silver Bank des espaces bureau à Ébène Square pour la somme de Rs 160 millions. Une grande partie de ces espaces demeure inoccupée à ce jour.