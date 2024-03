Algérie: Ramadhan - Sorties nocturnes d'équipes d'inspection dans des établissements de santé publics et privés

ALGER — Le ministère de la Santé a tracé un programme d'inspection prévoyant des sorties nocturnes dans des établissements et structures de santé publics et privés à travers le territoire national pour s'enquérir de l'accessibilité aux services de santé durant le mois de Ramadhan, indique mardi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre des mesures relatives à la prise en charge des patients à travers la garantie de la continuité des services de santé et de l'accessibilité aux différents services durant le mois de Ramadhan, et conformément aux instructions du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, le ministère a tracé un programme d'inspection prévoyant des sorties nocturnes d'équipes d'inspection dans des établissements et structures de santé publics et privés à travers le territoire national", précise le communiqué.

Pour le secteur public, les équipes d'inspection s'enquerront du fonctionnement des urgences médico-chirurgicales, de l'hygiène hospitalière et la propreté de l'environnement, de l'utilisation du numérique dans le processus de prise en charge des patients et des repas fournis aux patients et au personnel de garde.

Les équipes d'inspection contrôleront également le système de permanence, notamment la composition des équipes de garde, les rotations, les conditions logistiques, les conditions de travail des personnels de santé, le travail des plateaux techniques et la disponibilité des produits pharmaceutiques.

Elles vérifieront aussi les activités réalisées pendant la garde (nombre de consultations d'urgence, nombre d'opérations chirurgicales et nombre d'examens radiologiques et d'analyses médicales), selon la même source.

Pour le secteur privé, les équipes d'inspection examineront la conformité des activités pratiquées avec le contenu de la licence d'exploitation, y compris les modifications apportées, et s'enquerront du travail des urgences médico-chirurgicales, de l'hygiène hospitalière, du travail des plateaux techniques et du bilan des activités réalisées pendant la garde, conclut le communiqué.