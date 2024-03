Maroc: L'AMMC réitère son engagement pour la promotion de l'éducation financière au Maroc

Global Money Week

L'Autorité marocaine du marché des capitaux réitère son engagement pour la promotion de l'éducation financière au Maroc et participe, en collaboration avec la Fondation marocaine pour l'éducation financière (FMEF), à la 12e édition de la Global Money Week (GMW).

Pour cette édition, l'AMMC prévoit un programme riche et diversifié incluant l'organisation de journées d'immersion et de conférences en faveur des étudiants des grandes écoles et des universités, ainsi que le lancement de la 4ème édition de la compétition "Quiz Finance" pour les lycéens à travers plusieurs villes du Royaume, indique l'AMMC dans un communiqué.

Le programme de l'AMMC propose, en outre, l'organisation d'ateliers visant à promouvoir l'éducation financière en faveur des professeurs des écoles participant à la compétition "Quiz Finance".

Aussi, l'AMMC mettra à la disposition du public différents contenus pédagogiques, notamment deux nouvelles éditions du guide de l'investisseur, des capsules vidéo abordant diverses thématiques liées au marché des capitaux et des messages d'éducation financière diffusés sur les ondes radio.

Il s'agit également de messages de sensibilisation à travers les réseaux sociaux de l'AMMC, d'une nouvelle édition du livret-jeux pour évaluer les connaissances acquises dans les guides de l'investisseur, et de l'ajout de contenu nouveau dans l'application "Quiz Finance".

La Global Money Week est une campagne annuelle mondiale organisée par l'OCDE/INFE (réseau international de l'OCDE pour l'éducation financière). Elle vise principalement à sensibiliser les jeunes à l'importance de la gestion financière afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées concernant leur avenir financier.

L'édition de cette année, qui a débute le 18 mars, est célébrée sous le thème "Protect your money, secure your future". Depuis sa création, la GMW a su rallier 176 pays à son initiative, proposant des programmes diversifiés qui ont touché plus de 60 millions d'enfants et de jeunes. En 2023, la campagne a bénéficié de la contribution active de 40.416 organisations.