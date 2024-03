Togo: Cinq (5) jours pour aiguiller la Cohésion sociale, la paix et le développement local

Chose promise, chose due. La première édition du Festival international Lomé Golfe 1 Talent (5ème édition de l'évènement autrefois appelé Lomé Golfe 1 Talent), a été ouverte ce Mardi dans la Commune de Golfe 1 à Lomé. A cette cérémonie, on notait la présence de diverses personnalités dont le représentant du ministre en charge de la Culture, les chefs traditionnels, les responsables de la commune de Golfe 1 Bè Afédomé, mais aussi des populations et acteurs culturels mobilisés pour l'évènement.

Placé sous le thème, « La Cohésion sociale : gage de paix et de développement », ce festival qui a commencé déroulera un calendrier alléchant durant cinq jours.

Patron de l'évènement, le Maire principal de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo GOMADO, a situé l'évènement dans une dynamique de maintien de contact avec les populations administrées. « La population de la commune de Golfe 1 doit être en permanence en mobilisation. Donc il faut vraiment des actions, pour être toujours en contact avec cette population dynamique. C'est dans ce cadre-là que chaque année nous soutenons l'organisation de golfe 1 talent qui cette année est transformé cette année en festival international Lomé Golfe 1 Talent.

Et ceci, c'est pour faire un clin d'oeil à d'autres partenaires pour ne pas dire inviter des artistes d'autres pays. Au niveau de la commune nous avons eu à inviter la commune de Kumasi qui sera dans nos murs à partir de jeudi, au plan national, nous avons eu à inviter Vo 4, Kloto 1 et Kozah 4. Ceci, c'est pour partager avec ces communes soeurs nos expériences, et bénéficier en retour de leurs expériences », a-t-il signifié. L'élu local n'a pas manqué d'évoquer le thème du festival. « C'est vraiment très important d'organiser ce festival et un des thèmes que les organisateurs ont développé, c'est « la cohésion sociale et la paix, sans lesquelles on ne peut pas parler de développement ».

Ce sera aussi l'occasion de faire partager avec les participants, les grands axes de la cohésion sociale et de la paix, comment chacun a ce devoir d'apporter sa contribution pour maintenir la cohésion sociale et promouvoir la paix sociale. Ce festival, c'est aussi l'occasion de promouvoir l'économie locale. Exposition de différentes sortes de produits. C'est aussi une façon de créer de l'emploi, à travers la culture. Parce que le socle du festival, c'est la promotion de la culture. Nous allons voir nos artistes défiler, ceux béninois et burkinabè. Tout ceci c'est pour maintenir le contact avec les populations de Golfe 1 et du Grand Lomé », a-t-il aussi dit.

En termes de message à l'adresse des populations, Joseph GOMADO, a convié ces dernières à s'approprier cette assertion selon laquelle, « le développement de la commune chacun doit apporter sa pierre. Ce n'est pas une affaire seule du conseil municipal ni du maire, mais chacun doit y apporter du sien pour que Golfe 1 évolue ».

Manager du Festival international Lomé Golfe 1 Talent, Frédéric KOUMEDZRO a décliné le programme du festival avec une pléthore d'activités. Il s'agit entre autres, d'exposés, de Masterclass pour les artistes, Circuit touristique, Démonstration culturelle, de Concerts, d'exposition de produits et services des sociétés se trouvant sur le territoire communal, d'opération Golfe 1 propre, d'activités sportives ...

D'après lui, il s'agit pour l'organisation à travers ces activités au programme de « réunir les populations autour d'un évènement qui récompense les acteurs de développement et qui fait la promotion du marketing territorial ». Il a justifié la mutation d'un simple évènement de récompense à un festival international par une volonté de « faire quelque chose de grand ».

A noter que la cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par les interventions du Chef canton de Bè, Togbui Aklassou, pour son mot de bienvenue et du Maire Adjoint et parrain de l'évènement, Espoir KOUDJODJI, pour des détails sur le choix du thème de cette édition et aussi, les espérances en se mettant au-devant d'une telle organisation.

Le festival prend fin le 23 Mars prochain par une soirée apothéose sur l'esplanade de la Mairie annexe d'Akodesséwa.