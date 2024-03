Cote d'Ivoire: Parc national de la Comoé - La direction départementale des Eaux et Forêts reçoit un don d'équipements informatiques

Les localités voisines dans la Région du Bounkani du Parc national de la Comoé étaient la cible de l'Ong Sifoka, le weekend dernier. Elle a lancé, le 16 mars 2024, une campagne de sensibilisation contre le braconnage, les feux de brousse et l'orpaillage clandestin dans les localités proches du Parc national de la Comoé. Cette campagne vise, pour ainsi dire, à protéger ces zones.

A cette occasion, l'un des cadres de la région, Abdoulaye Lamine Dembélé, directeur administratif et financier au Ministère du Commerce et de l'Industrie en appui aux actions de l'Ong a fait don d'équipements informatiques à la sous-préfecture et à la direction départementale des Eaux et Forêts. Et ce, dans le but d'améliorer les services publics. Il a également mis à disposition des fournitures de bureau au cantonnement des Eaux et Forêts.

Pour cette campagne, l'Ong a mobilisé les villages de la sous-préfecture de Niamoué pour participer à cette campagne de sensibilisation, en impliquant les agents des Eaux et Forêts ainsi que les pompiers civils. Selon son président Lanta Timothée, il est primordial de sensibiliser la population sur les enjeux environnementaux. Avant d'avertir que «la déforestation menace les ressources naturelles.Pour sa part, le Chef de cantonnement des Eaux et Forêts de Doropo, le capitaine Koffi Romoé, a souligné que leur présence à Niamoué s'inscrit dans le cadre du développement forestier en Côte d'Ivoire. « Nous partageons des solutions pour protéger notre forêt », a-t-il fait savoir.