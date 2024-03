Afrique: Jeux africains « Accra 2023 » - Le taekwondo en or, entrée en puissance pour l'athlétisme

Les athlètes sénégalais à Accra étaient sur trois fronts hier. En plus de la boxe et du taekwondo (qui a décroché une médaille d'or), l'athlétisme faisait son apparition au programme.

Sur la piste du stade de l'Université du Ghana, Louis François Mendy et Cheikh Tidiane Diouf ont réalisé les meilleurs temps des qualifications au 110 m haies et au 400 m. Le premier s'est qualifié pour la finale de son épreuve, ce soir, alors que le second, en compagnie de trois compatriotes, dispute les demi-finales.

TAEKWONDO

Mouhamadou Mansour Lô sur la plus haute marche du podium

Trois jours après Monica Sagna en judo, le Sénégal a enregistré, hier, sa deuxième médaille d'or aux Jeux africains d'Accra. Une breloque remportée par Mouhamadou Mansour Lô qui a dominé la catégorie des -68 kg. Pour sa part, Yacine Diaw s'est contentée du bronze, alors que Mouhameth Touré est sorti en quart de finale.

Après la médaille d'argent de Bocar Diop, dimanche, la compétition s'est poursuivie, hier, pour les combattants sénégalais engagés aux 13es Jeux africains d'Accra (8 - 23 mars 2023) au gymnase Ga Mashie de la Bukom Arena. Avec, au bout de la soirée, le titre pour Mouhamadou Mansour Lô, dans la catégorie de -68 kg. Le « Lion » a battu, en finale, l'Ivoirien Aaron Kobenan en deux rounds.

%

Dominateur dans sa spécialité, il a ainsi donné raison à son entraîneur qui, la veille, plaçait en lui, ses espoirs de médailles voire de titres. Sur le chemin de la victoire finale, il avait battu en 8e de finale, le Nigérian Ifeoluwa Ajayi en deux rounds avant de dominer en quarts de finale, le Malien Mohamed Fofana en trois rounds (2-1). En demi-finales, c'est le Burkinabé Ibrahim Maïga qui a subi les foudres du futur vainqueur qui a triomphé en trois rounds (2-1).

Pour sa part, Yacine Diaw (-57 kg) s'est contentée de la médaille de bronze, à défaut de se qualifier pour la finale. Ayant perdu en demi-finale de sa catégorie, battue en deux rounds, par la Tunisienne Chaima Toumi qui a finalement remporté l'or, devant l'Ivoirienne Mariama Cissé, elle ne va pas ouvrir la voie à son compatriote. Pour son entame, Yacine avait battu la Rwandaise Nlin Ndacyayisenga en deux rounds pour passer en quarts de finale où elle enchaîne avec un nouveau succès (2-0) face à la Kényane Mary Muriu.

Ils étaient trois « Lions » en lice, hier, pour emboîter le pas voire dépasser Bocar Diop qui, la veille, avait abandonné en finale, face au n°1 mondial de sa catégorie, le Tunisien Mohamed Khalil Jendoubi. Mais contrairement à ses deux compatriotes, Mouhameth Touré n'a pas pu aller plus loin que les quarts de finale, chez les +87 kg. Il a été éliminé par le Marocain Ayoub Bassel en 2 rounds (0-2). Il a pourtant bien entamé sa compétition par une victoire sur le Sud-Africain Katlego Molobi en, également, deux rounds pour accéder au tour suivant.

ATHLÉTISME

Louis-François Mendy en finale du 110 m haies ce soir

Le hurdler sénégalais a facilement remporté la série 2 de sa spécialité avec un chrono de 13.54, devant le Nigérien Badamassi Saguirou (13.92) et le Nigérian Wisdom Great Musa Ibrahim, auteur d'un chrono de 14.35. Mendy a même réalisé le meilleur temps des qualifications puisque le vainqueur de la première série, l'Algérien Amine Bouanani a couru la distance en 13.76, devant Youssef Badawy Sayed Hassanein Ramadan d'Egypte (13.99) et Jérémie Lararauseuse de l'Ile Maurice, 3e en 14.20.

En finale cet après-midi, les huit qualifiés devront se disputer le titre avec l'espoir pour le Sénégalais, de faire mieux que la 3e place obtenue à Rabat, lors des Jeux africains de 2019. Il avait alors remporté le bronze en 14.05. Depuis, il a remporté l'or aux Jeux de la Francophonie, à Kinshasa, avec un chrono de 13.38 après avoir égalé dans cette même compétition, son record du Sénégal qui est de 13.18.

Comme son compatriote sur la course d'obstacle, Cheikh Tidiane Diouf a également remporté sa série au 400 m plat. Le sprinter a couru le tour de piste en 45.64 ; devançant sur la ligne d'arrivée, Ernest Kumevu du Botswana (46.41) et l'Éthiopien Biruk Tadese Abate (46.84). Il a réalisé le meilleur temps des séries et se qualifie ainsi en demi-finale de sa spécialité, en compagnie d'Aziz Abdou Ndiaye qui s'est classé 3e de la 2e série avec un chrono de 47.05, derrière le Nigérian Chidi Anthony Okezie (45.89) et le Kenyan David Sanayek Kapirante, 2e en 46.18. El Hadj Malick Soumaré est également qualifié après s'être classé 2e de la série 3 en couvrant la distance en 46.48, derrière le Kenyan Kennedy Kimeu Muthoki, 1er en 46.30. Les quatre « Lions » prendront, ce mardi, le départ des demi-finales de leur épreuve avec l'espoir de se qualifier pour la finale prévue demain, à 16h30.

FOOTBALL

Le Ghana, l'obstacle à surmonter pour les « Lionceaux » sur la route de la finale

Après les filles, hier, les garçons jouent ce soir la demi-finale du tournoi masculin de football des Jeux africains. Et comme les filles, ce sont les représentants du pays hôte qui se dresseront face aux « Lionceaux » en route vers l'ultime match de la compétition prévue vendredi.

Déjà vainqueur du tournoi en 2015 à Brazzaville, le sélectionneur national aura à coeur de remporter à nouveau, la médaille d'or. Et comme pour l'édition congolaise, Serigne Saliou Dia rencontre, cet après-midi, l'équipe du pays hôte et espère connaître le même succès qu'il y a neuf ans. « On prie pour que l'histoire se répète. On se mobilise et on attend le Ghana, en sachant que c'est un gros adversaire qui va évoluer devant son public », avait-il déclaré après la victoire, vendredi, face au Nigeria. Mais, il sait que ses poulains doivent se surpasser face à une formation ghanéenne en confiance après une domination dans le groupe A. Mais, a-t-il prévenu, «si on pense trop à l'adversaire, on ne va pas jouer parce que le stade sera plein ». Non sans estimer que, dans cette rencontre, « la pression sera sur eux, et pas sur nous ».

En tout cas, le même caractère et la même détermination dont ont fait montre les partenaires de Mamadou Lamine Sadio face au Nigérians devraient leur permettre de tirer leur épingle du jeu, cet après-midi. En effet, éliminés au coup d'envoi, ils ont été menés dès la 2e minute, à la suite d'un but matinal de de Charles Adah Adaga. Malgré l'égalisation d'Idrissa Guèye à la 22e, ils étaient toujours derrière le Nigeria au classement. Ce n'est qu'après le 2e but, inscrit à la 27e, qu'ils se sont qualifiés virtuellement.

Le doute s'est installé à la 50e minute, après l'égalisation sur un coup franc direct de Favour Chibueze Izuogu qui qualifiait, à nouveau, son équipe. C'est seulement à la 65e mn que les « Lionceaux » ont définitivement acté leur qualification avec le 3e but inscrit sur pénalty par le capitaine, Serigne Fallou Diouf. Malgré les velléités adverses, ils vont tenir bon pour accéder au dernier carré.

Ce soir, ils visent une autre finale après celle de 2015, avec l'espoir de remporter, à nouveau, la médaille d'or. Mais, pour ce match, Serigne Saliou Dia devrait composer sans un de ses atouts offensifs, Yaya Diémé qui avait écopé d'un carton rouge contre les « Flying Eagles ».