Ile Maurice: Un «blocage» de cartes de pêcheur fait des vagues...

Tempête dans un verre d'eau ou première secousse au sein du gouvernement post-Johnson Roussety ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une agitation au gouvernement régional de Rodrigues durant la semaine écoulée. Il semblerait que le chef commissaire sortant, Johnson Roussety, n'étant pas satisfait que ses instructions données avant son départ n'aient pas été respectées, l'ait fait savoir publiquement, sur sa page Facebook. Par la suite, il a effacé ses commentaires, mais entre-temps, ses adversaires et ses partenaires du gouvernement ont fait des captures d'écran de ses déclarations.

Dans un de ses postes, le chef commissaire sortant déclarait avoir donné des instructions pour la distribution de 100 cartes d'enregistrement aux pêcheurs, mais que quelqu'un a bloqué leur distribution. Dans un deuxième poste, il demande aux agriculteurs, dont la demande d'un terrain agricole à bail ou d'une carte de planteur a été rejetée, de compter sur lui pour résoudre leurs problèmes. Il leur avait donné rendez-vous à Baie-Lascars demain.

Or, le commissaire responsable de l'Agriculture et de la Pêche n'est autre que Louis-Ange Perrine, l'élu du Parti mauricien social-démocrate (PMSD)-Rodrigues, et le colistier de Johnson Roussety. Le PMSDRodrigues est également le partenaire d'alliance du Front Patriotique Rodrigues dont le leader est Johnson Roussety. Vincent Perrine, président du PMSD-Rodrigues, a attiré l'attention de Louis-Ange Perrine sur ces postes et le commissaire a déposé une main courante à la police.

%

...pendant ce temps, Pravind Jugnauth a été accueilli par Franceau Grandcourt à l'aéroport de Plaine-Corail, mardi 19 mars, pour assister à la consécration de Mgr Michel Moura.

À Rodrigues, la communauté des pêcheurs est nombreuse. D'aucuns craignent qu'avec la publication de Johnson Roussety, les pêcheurs ne descendent dans les rues pour manifester. Les Rodriguais ont en mémoire la manifestation de pêcheurs de 2006 devant le bureau de Serge Clair, le chef commissaire d'alors. La police et ses partisans avaient dû l'escorter chez lui. Nous avons tenté d'avoir une réaction de Johnson Roussety et du nouveau chef commissaire Franceau Grandcourt, mais sans succès.

D'après nos renseignements, les deux leaders étaient pris avec la délégation venue assister à la consécration du vicaire apostolique, Mgr Michel Moura (voir plus loin). D'ailleurs, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a été accueilli par Franceau Grandcourt à l'aéroport de Plaine-Corail, mardi 19 mars. Le vice-président de la République, Eddy Boissézon, était également dans l'île tout comme le leader de l'opposition et du PMSD, Xavier-Luc Duval, venu assister à la cérémonie religieuse. «Je l'ai déjà dit. Ma visite est liée à l'ordination de Mgr Michel Moura. C'est un problème politique local. Je les laisse gérer cette affaire», nous a-t-il déclaré.

Le commissaire de l'Agriculture, Louis- Ange Perrine, n'a pas non plus répondu à nos appels, hier. Toutefois, la direction du PMSD-Rodrigues a tenu une conférence de presse lundi pour en parler. Louis- Ange Perrine en a été un des principaux animateurs.* «Certaines personnes prennent la bonté pour de la faiblesse. Il est temps que nous fassions entendre notre voix. Certaines personnes auraient dû le faire, elles ne l'ont pas fait. Cela a été considéré comme une faiblesse.* Aret pran nou pou larzan kontan. Si pa sanz manier enn zour bizin pran enn désizion.» Il a ensuite expliqué que ce sont des techniciens qui sont responsables d'émettre les cartes de pêcheur selon des critères établis et que lui, commissaire de la Pêche, il ne signe rien.

«Ce sont ceux qui vont à la pêche qui ont droit à cette carte. Elle n'est pas donnée à ceux qui ne travaillent pas et qui restent à la maison pour dormir. J'ai agi en toute légalité et respect. Nous demandons le respect de tous les partenaires», a-t-il insisté. Il a aussi indiqué que le PMSD-Rodrigues n'a rien gagné de ce gouvernement, mais que ce parti place l'intérêt de Rodrigues avant toute chose. «Il ne faut pas agir de façon enfantine. Il faut que tout le monde travaille ensemble pour gouverner. Il n'y a aucun pays au monde où un partenaire d'un gouvernement tire sur l'autre.»

Franceau Grandcourt et Johnson Roussety n'étant pas disponibles, nous avons approché un membre de l'alliance gouvernementale qui nous a fait savoir que «tout est rentré dans l'ordre» et que c'est pour cela que Johnson Roussety a enlevé ses postes.