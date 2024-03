Ile Maurice: Cycliste - Samuel Dupuy, le talent allié à une grande détermination

Samuel Dupuy, voilà un nom que l'on entendra très souvent désormais. Ce garçon pourtant timide fait parler la poudre dès qu'il se trouve sur un vélo. Alors qu'il a surtout fait du cyclisme sur route depuis ses débuts, c'est sur la piste d'un vélodrome qu'il s'est illustré en janvier dernier en Égypte. Il y a décroché une médaille d'or et trois de bronze. Une performance qui lui vaut d'être élu sportif du mois de janvier par la rédaction sportive de l'express.

**Outre le trophée, le champion d'Afrique junior a aussi reçu des goodies offerts par Nikil Jouan, Brand Manager chez PhoenixBev. © Krishna Pather **

Ses résultats aux Championnats d'Afrique sur piste au Caire ont permis à Samuel Dupuy de marquer l'histoire de notre cyclisme. L'île Maurice n'avait pas pris part à cette manifestation depuis de nombreuses années et c'est sur les conseils de Jean-Pierre Van Zyl que la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) prendra la décision d'inscrire Samuel à ces championnats. Le directeur du satellite du centre mondial de cyclisme en Afrique avait décelé le potentiel du jeune homme lors des stages que celui-ci a effectués sous sa férule. Il faut saluer l'initiative de la FMC qui a sollicité l'entraîneur de piste réunionnais Sébastien Henriette qui a accueilli le coureur à l'île soeur pour lui faire passer des tests en décembre dernier et ensuite accompagné en Égypte tout en mettant à disposition les équipements nécessaires.

%

Samuel Dupuy posant aux côtés de sa petite amie Noémie Martin (à g.), cycliste elle aussi, et sa mère Cindy.

La démarche a porté ses fruits car Samuel Dupuy est devenu champion d'Afrique junior de sprint (vitesse individuelle) et a été médaillé de bronze dans les épreuves d'endurance, de Keirin et de poursuite individuelle. Grâce à cela, Maurice a pris la quatrième place au classement final des médailles derrière l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie qui avaient engagé plusieurs représentants. 11 nations avaient pris part à l'événement. Le jeune cycliste doit être salué pour sa détermination.

C'est dans les locaux de Decathlon à Bagatelle que la remise a eu lieu. Samuel Dupuy a aussi recu un voucher chez Decathlon des mains de Reyaz Atchia, leader Coach Cycle dans le magasin de sport.

Avant cela, soit lors des Championnats d'Afrique sur route de 2023 au Ghana, Samuel Dupuy avait aussi brillé. Il s'était offert deux titres chez les cadets, notamment en course en ligne et au contre-la-montre par équipes. Au niveau local, il a été champion de Maurice de la course en ligne en minimes en 2021 et cadets en 2022 et du contre-la-montre en cadets en 2022 et 2023. En septembre 2023, en lice au Tour des Jeunes à la Réunion, il avait remporté deux des cinq étapes.

Pour la petite histoire, Samuel a d'abord été un mordu de football. Ensuite, il suivra les traces de son frère aîné, Jérémie, qui avait commencé à pratiquer le cyclisme. Depuis, c'est une passion dévorante que l'habitant de Baie-du-Tombeau a développé pour la petite reine. Après avoir effectué ses débuts au sein d'une académie gérée par la FMC et l'ONG Safire et parrainée par le groupe Terra, il a rejoint cette saison le Vélo club de Pamplemousses (VCP) dont il est devenu le fer de lance. Le dimanche 10 mars, il a d'ailleurs remporté sa première victoire sous ses nouvelles couleurs à l'occasion du Grand Prix CRC à Sorèze.

Identifié pour participer au programme de développement l'Union cycliste internationale (UCI) au même titre que Juliano Ndriamanampy, Samuel bénéficiera de stages de formation pour se préparer en vue des Championnats du monde qui auront lieu pour la première fois en Afrique en 2025, plus précisément au Rwanda. Les deux cyclistes mauriciens effectueront d'ailleurs bientôt un stage dans ce pays d'Afrique de l'est et enchaîneront avec un autre stage en France.

Notre sportif du mois de janvier profite de toutes les opportunités qui s'offrent à lui et fait preuve de sérieux pour réaliser son rêve ultime qui est de devenir cycliste professionnel dans les années à venir.