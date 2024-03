Afrique: Les câbles sous-marins pour l'internet en Afrique retracent l'histoire et laissent des fractures numériques

analyse

Une grande partie de l'Afrique de l'ouest et du centre, ainsi que certains pays du sud du continent, ont été privés de services internet le 14 mars en raison de pannes survenues sur quatre des câbles à fibre optique qui traversent les océans du monde.

Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Liberia, le Ghana, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud ont été parmi les plus touchés. Le 15 mars à midi, le problème n'avait toujours pas été résolu. Microsoft a averti ses clients qu'il y avait un retard dans la réparation des câbles. Le journal sud-africain News24 a rapporté que, bien que la cause des dommages n'ait pas été confirmée, on pense que "les câbles se sont rompus dans des eaux peu profondes près de la Côte d'Ivoire, où des bateaux de pêche sont susceptibles d'opérer".

Jess Auerbach Jahajeeah, professeur associé à la Graduate School of Business de l'université du Cap, rédige actuellement un livre sur les câbles à fibre optique et la connectivité numérique. Elle a passé du temps à la fin de l'année 2023 à bord du navire dont l'équipage est chargé d'entretenir la majeure partie du réseau sous-marin de l'Afrique.Dans une interview accordée à The Conversation Africa, ella a souligné l'importance de ces câbles.

1. Quelle est l'étendue géographique du réseau sous-marin actuel de l'Afrique ?

Les câbles à fibre optique encerclent désormais littéralement l'Afrique, même si certaines parties du continent sont bien mieux connectées que d'autres. Cela s'explique par le fait que des organisations publiques et privées ont réalisé d'importants investissements au cours des dix dernières années.

%

D'après une carte interactive des câbles à fibre optique, il est clair que l'Afrique du Sud est relativement bien placée. Lorsque les ruptures se sont produites, le réseau a été affecté pendant quelques heures avant que le trafic internet ne soit réacheminé ; un processus technique qui dépend à la fois de l'existence d'itinéraires alternatifs et d'accords d'entreprise en place pour permettre le réacheminement. C'est la même chose que de conduire en utilisant un outil comme Google Maps. S'il y a un accident sur la route, il trouve un autre moyen de vous amener à votre destination.

Mais dans plusieurs pays africains, dont la Sierra Leone et le Liberia, la plupart des câbles n'ont pas d'embranchements (l'équivalent des bretelles de sortie sur la route), de sorte qu'un seul câble de fibre optique entre dans le pays. Le trafic internet en provenance de ces pays s'arrête en principe lorsque le câble se rompt.

Naturellement, cela a d'énormes répercussions sur tous les aspects de la vie, des affaires et même de la politique. Si certaines communications peuvent être réacheminées par satellite, le trafic satellitaire ne représente qu'environ 1 % des transmissions numériques dans le monde. Même avec des interventions telles que le service de distribution satellite-internet Starlink, il reste beaucoup plus lent et beaucoup plus cher que la connexion fournie par les câbles sous-marins.

La quasi-totalité de l'internet pour les gens ordinaires repose sur les câbles à fibres optiques. Même les pays enclavés ont recours à ce réseau, car ils ont conclu des accords avec des pays disposant de stations d'atterrissage - des bâtiments hautement sécurisés situés à proximité de l'océan, d'où le câble remonte du sous-sol et est branché sur les systèmes terrestres. Par exemple, l'internet de l'Afrique australe passe en grande partie par des connexions à Melkbosstrand, juste à la périphérie du Cap, et à Mtunzini dans le nord du KwaZulu-Natal, tous deux en Afrique du Sud. Il est ensuite acheminé par voie terrestre vers différents pays voisins.

La construction et l'entretien de chaque câble à fibre optique sont extrêmement coûteux. En fonction des spécifications techniques (les câbles peuvent avoir plus ou moins de fils de fibre et permettre des vitesses différentes pour le trafic numérique), des accords juridiques complexes sont en place pour déterminer qui est responsable de quels aspects de la maintenance.

2. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre sur l'histoire sociale des câbles à fibre optique en Afrique ?

J'ai visité l'Angola pour la première fois en 2011 pour commencer à travailler sur mon projet de doctorat. L'internet était pratiquement inexistant - envoyer un courriel prenait plusieurs minutes à l'époque. J'y suis retourné en 2013, après la mise en service du South Atlantic Cable System. Cela a fait une différence incroyable : tout à coup, l'écosystème numérique de l'Angola était opérationnel et tout le monde était en ligne.

À l'époque, je travaillais sur la mobilité sociale et sur la manière dont les Angolais amélioraient leur vie après une longue guerre. Sans surprise, l'accès au numérique a rendu possible toutes sortes de choses qui n'étaient tout simplement pas imaginables auparavant. J'ai repris mon intérêt une fois que je me suis établie professionnellement, et je l'écris maintenant sous la forme d'un livre, Capricious Connections. Le titre fait référence au fait que les câbles ne serviraient à rien s'ils n'étaient pas reliés à l'infrastructure à laquelle ils se branchent à différents endroits.

Les centres d'atterrissage tels que Sangano en Angola sont fascinants à la fois pour leur fonction technique (connecter et acheminer le trafic internet dans tout le pays) et parce qu'ils mettent souvent en évidence les complexités de la fracture numérique.

Par exemple, Sangano est une remarquable installation de haute technologie gérée par une entreprise incroyablement compétente et socialement engagée, Angola Cables. Pourtant, l'école située à quelques centaines de mètres de la station d'atterrissage n'a toujours pas d'électricité.

Lorsque nous pensons à la fracture numérique en Afrique, c'est souvent encore la réalité : vous pouvez apporter l'internet partout, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, de compétences ou de cadres pour le rendre accessible, il peut rester quelque chose d'abstrait, même pour ceux qui vivent juste à côté.

En termes d'histoire, les câbles à fibre optique suivent toutes sortes de précédents fascinants à l'échelle mondiale. Le câble de 2012 qui a relié une rive à l'autre de l'océan Atlantique est posé presque exactement sur la route de la traite transatlantique des esclaves, par exemple. Une grande partie de la carte des câbles de base est superposée aux itinéraires du réseau télégraphique en cuivre qui était essentiel pour l'empire britannique dans les années 1800.

La plupart des câbles africains sont entretenus en mer par le remarquable équipage du navire Léon Thévenin. Je les ai rejoints fin 2023 lors d'une opération de réparation au large des côtes du Ghana. Ce sont des artisans et des techniciens aux compétences uniques qui récupèrent et réparent les câbles, parfois à des profondeurs de plusieurs kilomètres sous l'océan.

Lorsque j'ai passé du temps avec l'équipage l'année dernière, ils m'ont raconté qu'ils avaient accidentellement récupéré une section de câble datant de l'époque victorienne alors qu'ils essayaient d'attraper une ligne de fibre optique beaucoup plus récente. (Les câbles sont récupérés de différentes manières, notamment à l'aide d'un crochet en forme de grappin que l'on traîne au fond de l'océan à peu près au bon endroit jusqu'à ce qu'il accroche le câble).

Des questions très intéressantes se posent actuellement sur ce que l'on appelle communément le colonialisme numérique. Dans un environnement où les données sont souvent désignées par des termes tels que "le nouveau pétrole", nous assistons à un changement important dans l'infrastructure numérique.

Auparavant, les câbles étaient généralement financés par un ensemble de partenariats entre les secteurs public et privé, mais aujourd'hui, de grandes entreprises privées telles qu'Alphabet, Meta et Huawei financent de plus en plus l'infrastructure des câbles. Cette évolution a de sérieuses répercussions sur le contrôle et la surveillance de l'infrastructure numérique.

Étant donné que nous dépendons tous beaucoup des outils numériques, les pays pauvres n'ont souvent pas d'autre choix que d'accepter les conditions des riches entreprises. C'est potentiellement très dangereux pour la souveraineté numérique de l'Afrique et c'est un sujet sur lequel nous devrions avoir beaucoup plus de discussions publiques.

Jess Auerbach Jahajeeah, Associate Professor, Graduate School of Business, University of Cape Town