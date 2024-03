Tunisie: Fête de l'indépendance - Le ministère des AE déterminé à défendre les intérêts suprêmes de la Tunisie

Tunis — Le Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a fait part, mardi, de sa détermination à redoubler d'effort et à oeuvrer, selon son plan d'action, à défendre les intérêts suprêmes de la Tunisie, à renforcer les fondements de sa souveraineté et à être au service des Tunisiens établis à l'étranger, de manière à répondre aux aspirations légitimes du peuple tunisien.

Dans une déclaration publiée mardi soir, à l'occasion du soixante-huitième anniversaire de la Fête de l'Indépendance, célébrée le 20 mars de chaque année, le ministère a commémoré la lutte des Tunisiennes et des Tunisiens pour obtenir l'indépendance ainsi que le rôle fondamental joué par la première génération des diplomates tunisiens dans la reconnaissance internationale de l'indépendance de la Tunisie.

Le département des Affaires étrangères a, en outre, salué les efforts consentis par les générations successives de la famille diplomatique tunisienne pour établir et renforcer des relations de coopération, de partenariat et de respect mutuel avec des pays frères et amis et pour consolider la position de la Tunisie parmi les nations, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique étrangère, dont les contours et les priorités sont définis par le chef de l'État.