Madagascar: Autoroute énergétique - Atelier en cours en vue d'accélérer la réalisation du PRIRTEM 1

Une rencontre de travail pour le suivi de la mise en oeuvre et la recherche de solution pour accélérer le projet PRIRTEM 1 se tient, depuis lundi dernier, au Radisson Blu Ambodivona. La BAD a annoncé qu'elle fera un suivi minutieux et par étape du projet.

L'Atelier de suivi de la mise en oeuvre du PRIRTEM I (Projet d'Interconnexion et de Renforcement des Réseaux de Transport d'Énergie Électrique à Madagascar - Phase 1) a réuni les principaux acteurs impliqués dans ce projet ambitieux. Initié par l'État malgache pour améliorer et renforcer les réseaux de distribution d'électricité dans le pays, le PRIRTEM est sur le point de franchir une nouvelle étape. Organisé sur trois jours, cet atelier de travail a rassemblé les responsables du projet au niveau du MEH (Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures), les représentants de la BAD (Banque Africaine de Développement) ainsi que les membres du Comité Exécutif du Projet (CEP).

L'objectif principal de cette rencontre était d'adopter une stratégie efficace pour accélérer la réalisation de ce projet d'envergure. Selon ses représentants présents, la BAD suivra de près chaque étape de la réalisation du PRIRTEM, soulignant ainsi l'engagement financier et technique de l'institution envers le développement énergétique de Madagascar. De son côté, le CEP travaille à l'élaboration d'une feuille de route spécifique, adaptée aux responsabilités et aux rôles de chaque partie prenante, afin de garantir une coordination optimale et une exécution efficiente du projet.

Interconnexion

Le PRIRTEM vise à construire une véritable autoroute de l'énergie qui reliera les réseaux interconnectés d'Antananarivo et de Toamasina, à travers une ligne de 220 kV s'étendant sur 267 km. Cette infrastructure permettra de renforcer la stabilité du réseau électrique du pays, en reliant les réseaux interconnectés d'Antananarivo et de Toamasina. Elle permettra également de répondre à la demande croissante en énergie, notamment dans les zones urbaines et rurales. Une des particularités majeures de ce projet est son engagement envers l'électrification des zones rurales environnantes et des zones habitées le long de la route nationale RN2.

En effet, le MEH a souligné que ces régions seront priorisées et bénéficieront directement de l'électrification grâce au PRIRTEM. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de réduire les écarts d'accès à l'électricité entre les zones urbaines et rurales, tout en favorisant le développement socio-économique de ces régions souvent négligées. À mesure que cet atelier touche à sa fin, l'optimisme règne quant à l'avenir du PRIRTEM. L'engagement conjoint des autorités malgaches, de la BAD et des autres parties prenantes promet de faire avancer rapidement ce projet essentiel pour l'électrification et le développement durable de Madagascar.