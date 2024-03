Madagascar: Ressources marines - Participation de Madagascar à la réunion de l'ITP-MSP

Un atelier de concertation concernant la collaboration internationale sur la gestion durable des ressources marines du 18 au 22 mars à Gothenburg, en Suède.

Cette réunion concerne le Programme de Suivi International sur la Gestion des Eaux Marines (ITP MSP) auquel Madagascar participe via son ministère de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB). Sept pays participent à cette réunion, notamment la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, les Comores, Maurice et Madagascar. Le financement de cette réunion est assuré par l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au Développement (SIDA), avec l'assistance de l'Agence Suédoise pour la Gestion Marine et des Eaux (SWAM) à travers NIRAS, en collaboration avec l'Association des Sciences Marines de l'Océan Indien Occidental (WIOMSA) et le Partenariat de Nairobi.

Selon les participants, la réunion vise à améliorer la gestion et la protection des ressources marines de chaque pays pour éviter l'épuisement des ressources et la détérioration de l'environnement marin, en conformité avec le droit international et les différents accords régionaux liés à la mer. Les discussions portent également sur les grandes menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins, telles que la pollution, la perte de biodiversité, le changement climatique, l'exploitation excessive des ressources, la dégradation des habitats et la gestion des déchets. Les expériences et les meilleures pratiques des pays qui ont déjà fait des progrès significatifs dans ce domaine, comme la Suède, la Norvège et l'Afrique du Sud, sont également partagées pour aider les autres nations à développer leurs propres stratégies de gestion durable des ressources marines.