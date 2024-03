Madagascar: Université d'Antananarivo / Ankatso - Inauguration du nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers

Le tout nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers à Ankatso a été inauguré hier. Niché au coeur de l'Université d'Antananarivo, ce centre est destiné à répondre de manière plus efficace aux besoins de la population des quartiers environnants. « Une telle infrastructure est à la fois nécessaire aussi bien pour l'Université que pour la population des quartiers » a soutenu Mamy Ravelomanana, président de l'Université d'Antananarivo. Des locaux de l'établissement, avoisinant l'école supérieure des sciences agronomiques, ont été réhabilités pour abriter ce nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers.

Sécurité et bien-être

Grâce au soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans le cadre du projet « Renforcement de la Résilience pour l'Émergence Économique Régionale et le Développement Territorial », cette réalisation est le fruit d'une collaboration entre l'Université, la Commune urbaine d'Antananarivo et les organisations internationales. Natasha Van Rijn, représentante résidente du PNUD à Madagascar, souligne l'importance de cet investissement « pour la sécurité et le bien-être de la population, ainsi que pour l'amélioration des conditions de travail des sapeurs-pompiers », affirmant au passage que ce projet est « une pierre angulaire dans l'engagement du PNUD à fournir des services de qualité aux habitants » de la région Analamanga, et plus particulièrement à ceux d'Antananarivo.

5ème centre

La transformation du bâtiment existant en une structure moderne dépasse les simples attentes initiales. Cette initiative reflète l'engagement de l'Université d'Antananarivo à épauler, autant que se peut, l'amélioration de la sécurité et de la protection des citoyens. Il s'agit du 5ème centre de secours des sapeurs-pompiers dans la ville et qui va marquer le 75ème anniversaire de ce corps. Pour le PNUD, cette inauguration marque une étape cruciale dans son projet de « Renforcement de la Résilience et Développement Territoriale - Région Analamanga », démontrant ainsi son engagement à soutenir les initiatives locales visant à renforcer la sécurité, la résilience et l'accès aux services essentiels.