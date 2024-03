Madagascar: Environnement - Les partenaires techniques et financiers engagés avec le pays pour faire face à une triple crise environnementale

Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable Max Andonirina Fontaine l'a réitéré, avant-hier, au Novotel, lors de l'ouverture de la première réunion stratégique de la Plateforme de Coordination Environnementale Stratégique (PCS-E) de cette année 2024. Madagascar fait face à une triple crise environnementale majeure. Il s'agit, en l'occurrence, de la perte de biodiversité, de la pollution et du changement climatique.

Une situation que la Grande île ne peut pas affronter seule, en raison notamment des insuffisances de moyens.

Espace de concertation

Comme l'a d'ailleurs déclaré le ministre Max Andonirina Fontaine, Madagascar a besoin de l'appui des partenaires techniques et financiers pour faire face à ces défis environnementaux. Des défis qui vont être relevés à travers la Plateforme de Coordination Environnementale Stratégique qui fait justement office d'espace de concertation et de coordination entre les divers acteurs impliqués dans la protection de l'environnement. En tout cas, les partenaires techniques et financiers ont affiché, durant cette réunion, leur détermination à s'impliquer dans cette bonne cause pour les défis environnementaux. Les intervenants de cette réunion inaugurale ont souligné l'importance des échanges au sein de la PCS-E.

A l'instar du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) dont la représentante résidente, Natasha van Rijn, a insisté sur la nécessité d'une collaboration entre tous les acteurs publics ou privés ou encore de la société civile, des bailleurs de fonds ou des autorités nationales. Pour sa part, David Ashley, l'ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, a parlé de la mission de la Plateforme qui apporte du soutien au MEDD. « Une étroite collaboration entre toutes entités concernées est indispensable pour relever les défis environnementaux à Madagascar afin de garantir un bel avenir aux générations futures, a pour mission de fournir un soutien essentiel au Ministre de l'Environnement et à son équipe. Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite pour relever les défis environnementaux à Madagascar et pour garantir le bien-être des générations futures. » a déclaré, le diplomate britannique.

%

Axes stratégiques

Notons que sur le plan structurel, la direction du PCS-E est assurée à travers une collaboration étroite entre le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, le représentant permanent du PNUD et l'ambassade du Royaume-Uni à Madagascar. On peut citer, parmi les membres de la Plateforme : le PNUD, la FAO, l'UNICEF, l'OIM, l'UNESCO, le PAM, l'ONUDI, la GIZ, le KfW, la délégation de l'Union Européenne, la Banque Mondiale, l'AFD...Durant cette réunion de la PCS-E, le MEDD a présenté les 7 axes stratégiques des actions à entreprendre, cette année. Des axes qui tendent notamment vers la mise en place d'une économie durable, de la gouvernance améliorée. C'est d'ailleurs dans un objectif de mieux coordonner les actions qu'il a été décidé durant cette rencontre que dorénavant, les réunions stratégiques se tiendront trimestriellement. Des réunions périodiques qui seront destinées à l'évaluation des parcours, à l'adaptation des stratégies en fonction des besoins. Le tout dans la perspective d'une meilleure protection des ressources naturelles, d'une préservation du patrimoine environnemental, et d'une réduction de la pollution. Des objectifs qui sont considérés, à juste titre, comme des conditions essentielles du développement économique.