Sénégal: Bourse - Plus de 3,500 milliards FCFA de transactions opérées à la BRVM ce 19 mars 2024.

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré de fortes transactions de plus de 3,500 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce mardi 19 mars 2024.

La valeur de ces transactions s'est en effet établie à 3,598 milliards de FCFA contre 601,083 millions de FCFA la veille. A l'origine de ces transactions, il y a une valeur transigée de 3,268 milliards de FCFA enregistrée au compartiment des obligations. Le marché a, en particulier noté des transactions portant sur 400 000 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 au prix de 8137 FCFA, soit une valeur totale de 3,255 milliards de FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 20,359 milliards, passant de 7966,341 milliards de FCFA le lundi 18 mars 2024 à 7945,982 milliards de FCFA ce mardi 19 mars 2024.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 1,081 milliard se situant à 10 361,690 milliards de FCFA contre 10 362,771 milliards de FCFA la veille.

Les indices sont tous en repli. L'indice composite (indice général de la Bourse) a ainsi régressé de 0,25% à 213,59 points contre 214,13 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,37% à 107,23 points contre 107,63 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) s'est retrouvé avec un repli de 0,16% à 99,64 points contre 99,80 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,42% à 1 810 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 4 000 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,48% à 6 980 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,08% à 2 450 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus (2,08% à 1 225 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 2,96% à 655 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 2,65% à 1 650 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 1,93% à 5 600 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 1,40% à 2 110 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (plus 1,29% à 10 750 FCFA).