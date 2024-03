Maroc: Rabat - Focus sur les spécificités et les vertus de la doctrine achaârite

Rabat — Une pléiade d'Oulémas ont mis en avant, mardi à Rabat, les principales spécificités et les vertus de la doctrine achaârite, dans le cadre de la 4ème session scientifique de communication de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

Le membre de la section de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains au Tchad, Cheikh Ahmed Nour Mohamed Lahlou, a indiqué dans un exposé autour des "caractéristiques et particularités de la doctrine achaârite », que celle-ci trouve son fondement dans les enseignements du Prophète Sidna Mohammed et dans l'approche prônée par ses compagnons, soulignant que cette doctrine fait référence à l'action de l'Imam Abou Al Hassan Al Achari pour fournir des éclaircissements et des réponses au sujet de questions qui prêtent à confusion.

C'est une doctrine qui tire sa quintessence du Saint Coran et de la Sunna, ainsi que des questions de consensus de la Oumma, l'interprétation et la méthode consacrées par les Compagnons du prophète, a-t-il ajouté, relevant à cet égard la place primordiale de la tradition authentique du prophète dans la pensée achaârite.

De son côté, le membre du Conseil local des Oulémas de Tétouan, Youssef Ahnana, a noté que la doctrine achaârite fait partie intégrante de la conscience et de la conduite quotidienne des gens au fil de l'histoire, mettant la lumière à ce propos sur les étapes historiques ayant marqué la diffusion de cette pensée dans l'ouest islamique grâce au concours de grands érudits du monde islamique.

Dans une allocution similaire, il a rappelé la majorité des savants et des oulémas aux apports indéniables à la promotion de la culture arabo-islamique sont des Achaârites à l'instar de Abi El Hassan Al Acha'ri, Al Cadi Ayyad et Ibn Arabi El Maâfri, dont le rôle fut considérable dans la montée en force de l'école achaârite au sein des différents courants de jurisprudence.

La doctrine achaârite ne peut qu'être d'une grande utilité dans le contexte actuel en ce sens qu'elle favorise l'harmonie et la cohérence intérieure dans la vie de l'individu, dans sa relation avec le Créateur, mais aussi au sein de la société.

Pour sa part, le professeur de la Chaire des origines de la jurisprudence à l'Université Al Qaraouiyine, Abdelhamid Alami, a mis en évidence la différence entre les notions utilisées par la doctrine et l'école achaârites, tout en rappelant la position de cette dernière au sujet du rejet du takfirisme car "notre religion nous unit et nous prémunit des luttes et de l'expiation".

Alami a souligné, dans une allocution lue au nom du président du Conseil local des Oulémas de Larache, Idriss Ibn Daouya, qu'une telle divergence d'ordre terminologique a été à l'origine du désaccord entre divers courants de pensée.

Cette session scientifique, organisée les 19 et 20 mars, vise à mettre en exergue le rôle de l'école acharite sunnite dans la préservation des facultés de la religion et la prévention contre le radicalisme et l'extrémisme, en soulignant les caractéristiques de la doctrine acharite et ses particularités ainsi que les aspects de complémentarité et d'harmonie entre le dogme acharite sunnite et les doctrines de jurisprudence.

