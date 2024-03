Angola: Benguela compte désormais sur une unité hôtelière de 132 chambres

Catumbela (Angola) — La ville de Benguela dispose depuis lundi d'une nouvelle unité d'hébergement, appelée FLOW Hotel, qui a créé 80 emplois directs et 140 emplois indirects.

Dans une note envoyée mercredi à l'ANGOP, la société OnTour, Gestão de Serviços Hoteleiros, souligne que l'Hôtel FLOW apporte à la région un espace unique et différencié, engagé à un excellent service et une offre destinée à la clientèle d'affaires et de loisirs.

Située à proximité du stade national d'Ombaka, l'unité se trouve à six kilomètres du centre-ville de Benguela et à neuf km de l'aéroport de Catumbela, offrant 132 chambres, dont six suites.

De même, l'Hôtel FLOW dispose d'une salle de conférence d'une capacité de 200 personnes, d'un espace de coworking et d'un centre d'affaires, adapté aux réunions ou à l'accompagnement lors de voyages d'affaires.

Il dispose également d'une piscine, d'une terrasse, d'une salle de sport, d'un parking pour 200 véhicules et de commerces qui offriront bientôt une gamme de services qui enrichiront et diversifieront l'offre de l'hôtel.

En termes de services, l'hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite, une blanchisserie, un room service et une conciergerie WhatsApp, un service innovant qui permet une réponse rapide, 24 heures sur 24, aux clients de l'hôtel.

Le document indique que « FLOW Restaurant offrira à ses invités et visiteurs des expériences et des saveurs uniques et différenciées, y compris des menus thématiques avec des expériences gastronomiques internationales.

Quant aux salariés, la majorité ont été recrutés dans la région, ayant bénéficié de formations pour offrir un excellent service et un excellent accompagnement aux clients.