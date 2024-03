Cameroun: Eseme offre l'or au cameroun aux jeux africains malgré des problèmes d'organisation et une blessure

Emmanuel Eseme a réalisé un exploit extraordinaire en remportant la médaille d'or du 100m masculin aux Jeux Africains d'Accra 2024, et ce malgré des problèmes d'organisation et une blessure. L'athlète camerounais a couru sans échauffement et avec un risque de blessure, défiant toutes les attentes pour offrir à son pays son premier titre de champion d'Afrique dans cette épreuve.

Eseme n'a pas caché son mécontentement face aux nombreux problèmes d'organisation des Jeux. "Quand je suis arrivé ici, je n'avais plus envie de compétiter", a-t-il déclaré. "Mais j'ai pensé à tous les Camerounais qui comptaient sur moi. J'ai reçu des messages de soutien du Ministre des Sports et de l'Education Physique, le professeur Narcisse Mouelle Kombi. Leur confiance m'a donné la force de me dépasser et de faire ce que j'étais venu faire ici".

La victoire d'Eseme est une source de fierté immense pour le Cameroun, qui n'avait jamais remporté l'or du 100m masculin aux Jeux Africains. Elle est également une inspiration pour tous les jeunes athlètes du continent, qui rêvent de suivre ses traces.