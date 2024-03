Angola: La Commission pour la Politique Sociale analyse un projet sur la première enfance

Luanda — La Commission pour la Politique Sociale du Conseil des Ministres a analysé, cem ardi, un projet de décret présidentielp qui approuve la Politique Nationale pour la Première Enfance, qui vise à matérialiser les droits des enfants, de la naissance à 5 ans.

Le texte, apprécié lors d'une réunion dirigée par la ministre d'Etat pour le Secteur Social, Dalva Ringote, a pour objectif de garantir la protection et le développement intégral de l'enfant, assurant de cette manière, la concrétisation d'actions qui conduisent à l'état plein de santé, d'éducation, de protection et de développement des petits dans la première enfance.

La rencontre a également permis d'analyser le Plan de Mise en Œuvre de la Politique Nationale pour la Première Enfance, un instrument qui contient les mesures d'opérationnalisation de la Politique Nationale, spécifiant les acteurs, leurs interventions, les moyens et modes d'action en faveur des enfants de 0 à 5 ans.

Ce plan garantit également que tous les petits atteignent leur plein potentiel, à partir de l'implication des parents, des tuteurs, des enseignants, des instructeurs et tous ceux qui participent de manière effective à leur vie.

La réunion a aussi analysé le Projet de Décret Présidentiel qui crée l'Observatoire de Genre d'Angola (OGA) et établit ses bases d'opérationnalisation et de fonctionnement, devenant ainsi une plateforme numérique conçue pour rassembler et mettre à la disposition des informations qui permettent de formuler et de mettre en œuvre des politiques publiques pour les femmes dans le pays.

%

L'OGA se veut le suivi des indicateurs d'inégalité dans le genre et des droits des femmes, évaluant les progrès d'Angola en matière d'engagements régionaux assumés et finalités définies concernant le genre et le développement.

A propos, il a été recommandé l'évaluation de cette matière pour garantir que les attributions constant de cet observatoire se reflètent sur le Conseil National d'Action Sociale (CNAS).

La Commission pour la Politique Sociale du Conseil des Ministres a également abordé, pour la première fois, le Plan National des Sports (PLANADESPORTO 2024-2027), un document qui contient un ensemble d'actions visant à garantir l'amélioration du sport de performance, la généralisation de la pratique de l'activité physique et sportive, à travers des activités destinées aux communautés.

Se confiant à la presse, à la fin de la réunion, la secrétaire d'Etat à la Famille et Promotion de la Femme, Alcina Kindada, a dit que l'Institut National de l'Enfant (INAC) développe un travail de resocialisation des enfants dans les rues.

Elle a expliqué que, dans ce plan, on envisage localiser les membres de famille de ces enfants, dans les cas où l'on ne les trouve, ils sont acheminés vers un foyer.

La responsable a affirmé que l'une des préoccupations liées à l'enfant avait trai tau déni de paternité, avec un nombre élevé des cas notifiés.