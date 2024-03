Angola: L'Angola et la République Dominicaine signent un instrument juridique

Luanda — L'Angola et la République Dominicaine ont signé mardi, à Saint-Domingue, un instrument juridique visant à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

Selon un communiqué de presse, le document a été signé en marge de la "Ière Réunion de Consultations Politiques entre les Républiques d'Angola et Dominicaine", tenue dans la capitale de ce pays de la région des Caraïbes.

Il s'agit du "Mémorandum d'accord entre l'Académie Diplomatique Venâncio de Moura et l'Institut d'Enseignement Supérieur de Formation Diplomatique et Consulaire (INESDYC)", signé par les ambassadeurs Felisberto Martins, pour l'Angola, et José Muñoz, pour la République Dominicaine.

Le document vise à établir les conditions de contacts réguliers et à promouvoir la coopération entre les parties, dans le domaine de la formation du personnel diplomatique des pays respectifs, sur la base d'intérêts partagés et d'avantages mutuels.

Ière réunion de consultations politiques

La réunion, au cours de laquelle l'Angola a été représenté par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, et la République Dominicaine par le vice-ministre de la Politique étrangère bilatérale, José Gomez, a également servi à aborder des questions d'intérêt commun dans le forum politico-diplomatique.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et la République Dominicaine ont été établies en 2009, lors d'une cérémonie tenue au siège des Nations Unies, à New York, aux États-Unis d'Amérique.

En septembre 2023, les deux pays ont célébré la signature de trois instruments juridiques importants, qui ont dynamisé et renforcé les relations politico-diplomatiques et de coopération entre les deux pays, notamment l'"Accord-cadre de coopération", "Mémorandum d'accord sur les consultations politiques" et "Accord sur la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service".

La République Dominicaine est un pays des Caraïbes qui partage l'île espagnole avec Haïti à l'ouest et est bien connue pour ses plages, ses stations balnéaires et ses terrains de golf.

Il est considéré comme un pays à revenu intermédiaire et l'une des principales économies d'Amérique centrale et des Caraïbes, qui dépend principalement de plus de sept milliards de dollars par an du tourisme.