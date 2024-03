Algérie: Industrie - Aoun évoque avec l'ambassadeur du Sultanat d'Oman les moyens de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, M. Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badaai, avec lequel il a évoqué l'état et les perspectives de la coopération bilatérale entre les deux pays et les moyens de son renforcement à l'avenir dans les différents domaines industriels, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les deux parties ont évoqué les relations solides entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, et insisté sur l'impératif de renforcer le partenariat industriel dans les différentes filières au service de l'économie des deux pays, de le consolider et de le développer dans les différents domaines industriels", note le communiqué.

Elles sont convenues, dans ce sens, de la mise en place d'un mémorandum d'entente entre les ministères des deux pays chargés de l'industrie pour ouvrir des perspectives prometteuses à la coopération industrielle.

Les deux parties sont également convenues de réunir une commission conjointe de coopération industrielle entre les deux pays dans les meilleurs délais, conclut le communiqué.