Algérie: Hammad - Les stades de Douera et Tizi Ouzou bientôt livrés

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a fait savoir, mardi à Alger, que les stades de Douera (Alger) et de Tizi Ouzou seront bientôt livrés, outre la levée du gel sur les études de réalisation de trois (3) autres stades à travers le pays.

Lors d'une séance d'audition devant la Commission de la jeunesse, des sports et des activités associatives de l'Assemblée populaire nationale (APN) pour présenter un exposé global sur les réalisations du secteur, M. Hammad a précisé que "les deux nouveaux stades de Douera (40.000 places) et de Tizi Ouzou (50.000 places) seront bientôt réceptionnés", soulignant à ce propos "la levée du gel sur les études de réalisation de trois (3) autres grands stades à travers le pays".

Il s'agit, selon le ministre, "des stades de Béjaïa et Batna (30.000 places chacun) et de Sétif (50.000 places), en sus de l'inscription d'un programme de réalisation de 35 stades d'une capacité de plus de 10.000 places à travers le territoire national".

M. Hammad a également souligné que le Décret présidentiel n 23-384 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'exploitation des infrastructures sportives relevant de l'Etat "ouvre la possibilité de mettre les stades, les salles et les infrastructures sportives à la disposition des clubs sportifs évoluant dans les premières divisions pour les exploiter dans le cadre de la concession".

Concernant les infrastructures et les équipements, le montant alloué au titre de l'exercice 2024 a été doublé pour dépasser 33 milliards de DA, contre 16 milliards de DA l'année dernière, afin de prendre en charge la réhabilitation des infrastructures sportives et de la jeunesse, en les dotant de nouveaux équipements.

Le gel a, également, été levé, au cours des années 2022 et 2023, sur près de 380 projets dans 40 wilayas.

Lors de cette séance qui s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azzouar, et du président de la Commission de la jeunesse, des sports et des activités associatives à l'APN, Ismail Brahimi, en compagnie des membres de la commission, le ministre a abordé plusieurs axes concernant le soutien et l'accompagnement des athlètes d'élite et de haut niveau sous différents aspects.

"Une partie du village méditerranéen d'Oran a été aménagée pour servir de centre de préparation des athlètes d'élite et de haut niveau, d'une capacité d'accueil de plus de 700 athlètes", a fait savoir M. Hammad qui a souligné la réception et l'ouverture de 37 nouvelles infrastructures sportives et la rénovation de 33 autres, dont 12 piscines, 11 salles de sport et une base nautique, en sus de la programmation de la réception de 78 infrastructures sportives de différentes disciplines pendant l'année en cours".

Afin d'assurer le soutien, la prise en charge et l'accompagnement socioprofessionnels des sportifs d'élite, "une enveloppe financière de 319.526.000 DA a été affectée pour couvrir les salaires et les indemnités de 610 sportifs d'élite et de leurs entraîneurs pour les différentes compétitions continentales et internationales organisées en 2023, outre 664 sportifs d'élite ayant profité de mesures exceptionnelles en termes d'emploi et de promotion".

S'agissant du financement, "51 fédérations sportives nationales et 2 clubs sportifs ont bénéficié de subventions de l'Etat estimées à plus de 7 milliards de DA", outre 20 autres fédérations qui ont bénéficié de plus de 2 milliards de DA pour la promotion et le développement des jeunes talents sportifs et du sport d'élite.

Concernant le soutien aux sportifs algériens souhaitant se qualifier pour les Jeux olympiques (JO) de Paris de 2024, le ministère a mis en place un plan stratégique qui prévoit "une enveloppe financière de plus de 4,5 milliards de DA allouée au financement des différents programmes de développement et de promotion du sport et 814 millions de DA consacrés à la préparation des élites sportives au profit de 19 fédérations pour participer aux événements sportifs d'envergure, compte tenu que ce programme finance 268 sportifs d'élite, dont 103 femmes et 165 hommes, en plus de 95 personnels d'encadrement".

Dans l'objectif de promouvoir le sport algérien, une stratégie à moyen et long termes a été adoptée, principalement axée sur la prise en charge des jeunes talents sportifs en prévision des JO de 2028.

Pour ce faire, un programme a été mis en place pour accompagner 100 sportifs (dont 59 hommes et 41 femmes) âgés de 14 à 20 ans dans 18 sports olympiques et 6 autres paralympiques, et ce, sous la supervision de 20 techniciens locaux, 11 experts internationaux, outre 5 médecins et 5 physiothérapeutes.

Concernant le Centre national de regroupement et de préparation des sportifs d'élite et des équipes nationales de Fouka (Tipasa), le ministre a fait savoir que "tous les travaux sont achevés à 100% et qu'il entrera en service au cours des prochaines semaines. Même constat pour les centres de Sidi Bel Abbès et de Constantine dont les travaux ont été achevés, ces derniers seront livrés au cours du premier semestre de 2024".

Pour le projet du centre de Khenchela, "il a été relancé suite à la levée des réserves techniques et administratives et après désignation d'un nouveau bureau d'études pour assurer le suivi des travaux".