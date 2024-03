Algérie: JA-2023/athlétisme - Six médailles dont Une en or pour l'Algérie

Accra — La sélection algérienne d'athlétisme a remporté six médailles (1 or, 3 argent et 2 en bronze), mardi lors de la deuxième journée des épreuves de l'athlétisme des Jeux africains-2023 (JA-2023) à Accra au Ghana (8-23 mars 2024).

La seule médaille d'or de la journée a été l'oeuvre de Tatar Zohra au lancer du marteau avec un jet de 69.65 m, une excellente performance qui lui a permis de battre les records national et arabe, et réaliser la meilleure performance dans l'histoire des Jeux africains.

Le décathlonien algérien, vainqueur de quatre épreuves lors de cette 2e journée de la compétition (1500m, 100 m, hauteur et 400 m), a terminé le concours à la 3e place avec un total de 6943 points. La médaille d'or est revenue au Sud-africain Pretorious Fredriech (7550 pts), devant le Kenyan Edwin Kipmutai Too (7140 pts), médaillé d'argent.

Boudoumi était en en tête lors de la première journée, lundi, avec un total de 4055 points, devant le Kenyan (4028 pts) et le Sud-africain Fredriech Pretorious (3885 pts).

La deuxième médaille de bronze algérienne de la journée a été l'oeuvre de Darina Hadil Rezik au concours de la hauteur, réalisant un saut de 1.78 m. La médaille d'or a été remportée par la Ghanéenne Amoanimaa Rose (1.90), devant la Guinéenne Balley Fatoumata (1.81), médaillée d'argent.

Au classement général des médailles, l'Algérie occupe la quatrième place avec un total de 96 médailles (23 or, 33 argent et 40 en bronze). L'Egypte domine les débats avec un total de 165 médailles (92 or, 40argent et 33 en bronze), devant le Nigeria avec 85 médailles (31 or, 22 argent et 32 en bronze) et l'Afrique du Sud avec 95 médailles (28 or, 29 argent et 38 en bronze).

L'Algérie prend part à la 13ème édition des Jeux africains 2023 d'Accra avec une délégation composée de 299 membres, dont 222 athlètes représentant 18 disciplines, parmi elles quatre sont qualificatives aux Jeux olympiques 2024 de Paris (badminton, tennis, tennis de table et triathlon).