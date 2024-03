Maroc: Safi à l'heure de la première exposition de la calligraphie arabe et du Saint Coran

"Le Saint Coran, du manuscrit à l'imprimé" est le thème de la première exposition de la calligraphie arabe et du Saint Coran, organisée tout au long du mois sacré de Ramadan, à la cité de la culture et des arts à Safi.

Organisé par le Club marocain des manuscrits, des timbres et des monnaies, en collaboration avec la Direction provinciale de la culture à Safi, et avec le soutien du Conseil provincial, cet événement culturel vise à faire connaître et découvrir au public un aspect artistique majeur de la civilisation marocaine et l'apport des Marocains et leur créativité dans ce domaine.

Cette exposition présente des manuscrits du Saint Coran, dont certains remontent à plus de cinq siècles, et qui mettent en avant différents types et styles marocains d'Al Mushaf et ses spécificités esthétiques.

En plus de ces manuscrits, le public pourra apprécier des tableaux calligraphiques rares exposés pour la première fois ainsi que des articles de poterie ornés de calligraphie arabe, démontrant l'intérêt porté à cet art dans les différents domaines.

Cet événement jette ainsi la lumière sur la richesse du patrimoine manuscrit et de la calligraphie marocains et leur évolution historique, qui reflètent les traditions ancestrales du Royaume en matière de valorisation du Saint Coran.

L'exposition mettra également en exergue le métier de copistes et calligraphes, qui occupaient une place importante dans la société marocaine, où très tôt sont apparus les copistes et calligraphes professionnels, qui ont excellé dans cette discipline artistique, et ont légué aux générations futures un héritage riche composé de manuscrits coraniques précieusement conservés dans des musées, des bibliothèques, des instituts et écoles religieux, ou chez des particuliers.

Cette manifestation culturelle vise aussi à souligner le grand intérêt qu'accorde le Royaume à la conservation de son patrimoine sous ses différentes composantes, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les organisateurs cette manifestation culturelle prévoient également de donner un aspect régional à cet événement, en programmant des expositions similaires, à travers les différentes provinces de la région de Marrakech-Safi.