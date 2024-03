Algérie: Tlemcen/Ramadhan - Une exposition et des ateliers de formation à la calligraphie arabe

TLEMCEN — Le Musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen organise, durant tout le mois du Ramadhan, une exposition et des ateliers de formation à la calligraphie, a-t-on appris, mardi, de cet établissement culturel.

A cet effet, le Musée a élaboré des sorties de terrain ciblant les enfants pensionnaires des établissements spécialisés gérés par la direction de l'action sociale et de la solidarité, a fait savoir la même source, citant notamment le Centre pédagogique pour enfants handicapés moteurs, l'Union des handicapés mentaux et l'établissement "Dar El Ihsane" de Tlemcen-ville.

Par ailleurs, la manifestation sera également marquée par la tenue d'une exposition d'arts plastiques à l'initiative de 11 femmes spécialisées dans cette forme d'expression artistique utilisant la calligraphie arabe, et ce, afin de mettre en valeur la contribution de la femme et son apport dans le développement de la calligraphie et son utilisation dans les arts plastiques, a-t-on fait savoir de même source.

La même institution culturelle a, d'autre part, programmé une activité appelée "la valise muséale" au profit des élèves de la région en vue de leur permettre de connaitre le rôle et les missions du Musée et de s'imprégner de cette forme d'expression artistique qu'est la calligraphie arabe.

Par ailleurs, le Musée public national de la calligraphie islamique de Tlemcen s'apprête à organiser la 7e édition de la manifestation appelée "Les nuits de la calligraphie et du manuscrit" prévue les 3 et 4 avril prochain avec la participation d'enseignants et de spécialistes du domaine, indique-t-on.