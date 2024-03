Madagascar: Action humanitaire - L'inscription aux activités du Mercy Ships sous conditions

Tri sélectif. Tout le monde ne pourra pas accéder aux interventions chirurgicales gratuites réalisées par l'association humanitaire Mercy Ships à partir du mois de mai. Des critères de sélection sont mis en place. Ainsi, «les personnes inscrites pour bénéficier des prises en charge de Mercy Ships sont celles qui ne sont pas encore prises en charge par des établissements hospitaliers», communique cette association humanitaire le 15 mars.

Les opérations chirurgicales prévues incluent les chirurgies maxillo-faciales et ORL dont pourront bénéficier les patients présentant une fente labiale, fente palatine, kyste du canal thyroglossal, kyste de la fente branchiale, tumeur intra-buccale bénigne, tumeur bénigne du maxillaire, tumeur bénigne du mandibule, ankylose de l'articulation temporo-mandibulaire, tumeur bénigne des glandes salivaires, tumeur bénigne des tissus mous du visage, défauts faciaux post-Noma. La chirurgie est prise en charge pour les patients souffrant d'une hernie inguinale, de l'hydrocèle, mais uniquement pour les enfants âgés de 2 à 14 ans, de testicule non descendu chez les garçons de 4 à 14 ans. La chirurgie orthopédique pédiatrique pour les enfants de 4 à 14 ans, avec des jambes en arc, avec des genoux déformés, avec des jambes tordues, et la contracture en équin. La chirurgie plastique reconstructrice pour les patients présentant les pathologies suivantes : la contracture de brûlure, le gigantisme, la bande amniotique, l'accolement des doigts et la présence de doigts en plus sur les membres. Et la chirurgie ophtalmologique pour les patients souffrant de cataracte et de ptérygion.

L'enregistrement des patients désirant bénéficier de la prise en charge de Mercy Ships est en cours au niveau de douze localités et durera jusqu'au 29 mars. La liste des bénéficiairessera publiée le 9 mai et les consultations ainsi que les opérations proprement dites commenceront le 28 mai.