Madagascar: Cartographie et modélisation - Le savoir-faire local se forge

De nouveaux locaux ont été inaugurés hier à Anosy pour abriter la société Parera Madagascar, une filiale du groupe Parera. Il s'agit d'une société spécialisée dans la gestion du patrimoine et dans l'immobilier, implantée dans la Grande île depuis 2016.

Pour les autorités présentes, cette filiale du groupe français « Parera » matérialise l'innovation dans le domaine de l'imagerie et de la cartographie des réseaux à Madagascar. La société se fait d'ailleurs un point d'honneur à « mettre en valeur les compétences et le savoir-faire malgache dans ce domaine », comme l'a souligné le président directeur général du groupe, Jacques Cettolo.

« En tant qu'entreprise, nous sommes pleinement conscients de nos responsabilités dans le développement de Madagascar. Nous avons des idées stratégiques, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures routières, de l'accès à l'eau et de la gestion foncière. De plus, nous sommes en mesure de relever des financements pour entretenir ces initiatives », évoque-t-il. Pour Njiva Rakotoarivonona, directrice générale de l'Industrialisation auprès du ministère de l'Industrialisation et du Commerce, « la société forme son équipe à des métiers décents et transmet les connaissances nécessaires pour que le savoir-faire devienne à 100% malgache. C'est une preuve qu'investir à Madagascar est possible » et elle d'ajouter que « la relation public-privé est d'une grande importance dans le développement d'un pays. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce a, d'ailleurs, toujours mis en avant ce contact. De plus, cela est matérialisé par l'engagement des deux parties à travers la signature du pacte sur l'industrialisation ».

La société Parera Madagascar est à la pointe de la technologie dans la cartographie et la modélisation. Les outils utilisés sont d'ailleurs très appréciés dans différents domaines, à l'instar de l'archéologie ou encore l'étude des réseaux souterrains avec des techniques de détection comme le LIDAR ou la télédétection par laser. Il y a aussi la modélisation de bâtiments et d'infrastructures à travers une technique qui donne un rendu en deux ou trois dimensions, selon les besoins de la clientèle. Cela permet d'avoir une appréciation virtuelle de tous les détails d'un bâtiment ou d'une localité donnée. Cette technique peut être utilisée à diverses fins, allant du domaine de l'histoire à la modélisation du réseau d'électricité de toute une ville.