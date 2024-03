Madagascar: Langue française - L'AF Mobile reprend son voyage

Unique en son genre. En ce mois dédié à la Francophonie, l'Alliance française d'Antananarivo lance avec enthousiasme l'édition de cette année de l'AF Mobile à partir d'aujourd'hui, débutant par une visite à l'EPP Andrefan'Ambohijanahary.

Au programme de cette journée, une présentation captivante du Slam sur le thème « AF Mobile Voyage », suivie de discours inspirants et de la prestation envoûtante du groupe Ragasy, sous la direction de Faragasy. Les festivités se prolongeront avec des animations autour de la lecture grâce à une bibliothèque mobile, des ateliers sur la langue française et des démonstrations de percussions par Ragasy.

« Notre objectif est de tisser des liens privilégiés avec les enfants des établissements publics et des associations de la capitale, tout en continuant à éveiller et à renforcer leur intelligence sensible», souligne Hadrianna Rajerinera, responsable de la communication au sein de l'AFT.

Le dispositif « AF Mobile» offre ainsi à la population cible l'opportunité de renouer avec la culture, de partager des moments d'émotion conviviaux et de découvrir diverses expressions artistiques, ainsi que des ateliers pratiques et des animations autour du livre, dans une ambiance ludique et interactive. Le camion mobile fera escale dans vingt lieux différents, en priorité des établissements scolaires publics et des associations dédiées aux enfants et aux jeunes issus de familles vulnérables. « Au total, deux cent cinquante personnes, incluant des enfants et des adolescents, auront la chance de participer à des activités culturelles, artistiques et linguistiques soigneusement élaborées », ajoute-t-elle.