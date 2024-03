Madagascar: Football / Barea - Trois nouveaux expatriés sur la liste définitive

Les vingt-cinq joueurs retenus pour disputer les deux matchs amicaux contre les Burundais et les Rwandais respectivement le 22 et le 25 mars sont connus.

La liste des vingt-cinq sélectionnés est dévoilée. Le dernier expatrié, Louis Demoleon du Budoni Calcio, est arrivé hier en début d'après-midi. La sélection est composée de quatorze expatriés dont trois nouveaux, et onze locaux. Parmi les nouvelles recrues, il y a les deux gardiens de but, Sonny Laiton, troisième portier de l'AJ Auxerre, et Teva Gardies du Paris FC, en Ligue 2. Le troisième est le défenseur du Stade Nyonnais, club de D2 en Suisse, Robin Busset.

Ce dernier, un binational de mère malgache, a mentionné que « je n'ai pas hésité une seule seconde à l'appel du coach. C'est une immense fierté de venir ici... Je vais découvrir mes coéquipiers et je suis content de jouer pour le pays. C'est un honneur pour moi ». « Ça fait plaisir d'être en sélection malgache. Cela peut m'ouvrir des portes pour la suite de ma carrière ... Mon ambition c'est d'aller le plus loin possible avec la sélection. L'autre rassemblement en juin sera plus important, mais je me concentre sur cette semaine qui est très importante pour la suite de ma carrière, l'avenir avec la sélection », confie Sonny Laiton, qui a du sang malgache du côté de son père.

L'autre portier, Teva Gardies, a pour sa part confié que « le coach est venu passer une semaine de stage avec nous au Paris FC. Il a dit qu'il aimait mon style de jeu. J'ai réfléchi, et en discutant avec mon agent, on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour moi ... Je vais apporter mon expérience dans le but d'aller le plus loin possible avec l'équipe... L'objectif est de se préparer déjà pour la phase qualificative au mondial et d'être prêt en juin ».

Éclairages

Les cadres comme Métanire, Lapoussin et Ilaimaharitra seront cette fois absents pour des raisons personnelles, qui n'ont rien à voir avec la blessure, explique le sélectionneur Romuald Rakotondrabe. « L'absence de ces cadres est certes pesante mais nous allons positiver les choses. Ce sera une occasion pour tester les autres et surtout une occasion pour eux de démontrer leur capacité », précise le coach. Hakim Abdallah a été blessé après son match de dimanche. Il a envoyé un certificat médical aux médecins de la fédération. Carolus Andriamahitsinoro est quant à lui en pleine course pour le titre de meilleur buteur au championnat égyptien et devrait assurer ses cinq derniers matchs. Sayah Seha et Kenny Lala ont changé d'avis et ont dit qu'ils ne sont pas encore prêts pour rejoindre la sélection. Fabien Boyer ne peut pas, de son côté, laisser son enfant seul car sa femme n'est pas en bonne santé.

« Nous tâcherons de bien préparer ces matchs amicaux et d'appliquer le travail durant le regroupement. L'objectif est une double victoire à domicile mais cela dépendra du travail des joueurs et du staff. Il n'y aura pas de distinction entre expatriés et locaux. Ceux qui sont en forme et performants seront alignés », réitère le sélectionneur.

Les 25 Barea

Gardiens de but :

1- Zakanirina Rakotoasimbola (Elgeco Plus)

2- Sonny Laiton (AJ Auxerre France)

3- Teva Gerdies (Paris FC France)

Défenseurs :

4- Rado Niaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga)

5- Louis Demoelon (Budoni Calcio Italie)

6- Rajo Razafindrabearimianta (St-Denis Réunion)

7- Tantely Randrianiaina (Disciples FC)

8- Tony Tandriamanampisoa (Elgeco Plus)

9- Andrianiaina Amourson (Fosa Juniors FC)

10- Tantely Avotriniaina Rabarijaona (CFFA)

11- Kenji Van Boto (Pau FC France)

12- Robin Busset (Stade Nyonnais Suisse)

Milieux :

13- Ando Manoelantsoa (JS St-Pierre Réunion)

14- Tiavina Rakotoarisoa (Fosa Juniors FC)

15- Rayan Raveloson (AJ Auxerre France)

16- Andy Rakotondrajoa (Disciples FC)

17- Clément Couturier (Swift Hesperange Luxembourg)

18- Romario Baggio Rakotoarisoa (Jeanne d'Arc Réunion)

19- Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA)

20- Rojolalaina Andriamanjato (St-Paul Réunion)

Attaquants :

22-Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC Egypte)

23-Tendry Randrianarijaona (Disciples FC)

24-El Hadary Raheriniaina (St-Michel United Seychelles)

25-Jean Yvon Razafindrakoto (Elgeco Plus)

Coach : Romuald Rakotondrabe

21- Toky Olivier Randriantsiferana (St-Paul Réunion)