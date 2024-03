Algérie: Rebiga appelle à une réflexion approfondie sur la portée de la fête de la Victoire

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a appelé, mardi à Alger, à une réflexion approfondie sur la portée et les dimensions de la fête de la Victoire, en vue de consolider le sentiment d'appartenance à la patrie et de contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle.

Lors d'une conférence historique tenue au siège de la wilaya d'Alger, M. Rebiga a souligné "la nécessité d'une réflexion approfondie sur la portée et les dimensions de cet anniversaire, pour préserver notre unité nationale, renforcer notre front intérieur et promouvoir la cohésion sociale et l'esprit de citoyenneté, à travers la consolidation de notre sentiment d'appartenance à la nation et la contribution à l'édification de l'Algérie nouvelle".

Et de préciser que cette orientation ne saurait être concrétisée qu'"à travers la volonté et la détermination d'aller de l'avant vers un avenir meilleur en vue de davantage de développement et d'acquis pour une Algérie toujours debout".

Mettant en avant l'importance de tirer des enseignements de cet anniversaire, "en reconnaissance des hauts faits de nos héros", le ministre a rappelé le message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette occasion l'année dernière, dans lequel il a affirmé que "la célébration de la Fête de la Victoire et d'autres événements marquants de notre glorieuse histoire témoignent de l'attachement indéfectible des générations de l'indépendance à leur patrie et de leur esprit Novembriste. Elles attestent également d'un sentiment de vigilance chez le peuple algérien garantissant la cohésion nationale".

"Le 19 mars 1962 est une occasion de se remémorer la portée de cette date par rapport à notre glorieux passé et à notre Révolution, une occasion pour ancrer la symbolique profonde de cette date dans nos coeurs et nos esprits, pour donner un sens à notre existence et à nos actions tout en restant fidèle aux principes et aux valeurs de nos aïeux", soutient M. Rebiga, ajoutant qu'il s'agit, également, "d'une force ayant permis aux négociateurs algériens à +Evian+ d'affirmer leurs positions immuables vis-à-vis de l'unité territoriale et de la souveraineté nationale".

De son côté, le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabehi a indiqué que la célébration des événements historiques importants était une preuve irréfutable de l'attachement viscéral des Algériens au combat mené par leurs aïeux pour la défense de la terre, de la liberté et de la souveraineté", réaffirmant à ce propos la détermination de "contribuer à l'édification d'une Algérie forte en valorisant la science, l'effort et le travail au service de notre pays et en reconnaissance des sacrifices du chouhada".

Cette conférence qui s'est déroulée en présence des représentants des autorités locales de la wilaya d'Alger, d'organisations nationales de la famille révolutionnaire, de députés des deux chambres du Parlement et d'acteurs de la société civile, a vu plusieurs la présentation de plusieurs témoignages vivants de moudjahidine et interventions académiques sur la portée de la commémoration de cet anniversaire.

Le ministre des Moudjahidine avait présidé, en compagnie du wali d'Alger, l'inauguration d'une stèle commémorative au niveau de la place de la Résistance dans la commune d'Alger-Centre, où une gerbe de fleurs a été déposée et la Fatiha récitée à la mémoire des Chouhada.

Pour rappel la wilaya d'Alger abrite les festivités officielles commémorant le 62e anniversaire de la Fête de la Victoire sous le slogan "Sacrifice, Victoire et Fidélité".